Jusqu’à la dernière minute avant le Débarquement, de Gaulle a été tenu à l’écart des décisions par Roosevelt et Churchill. Engueulades, coups de théâtre… C’est de ces quatre jours qui ont précédé le Débarquement, si décisifs pour le destin de la France, que nous allons parler ce soir.

Winston Churchill et le général De Gaulle en 1944 © Getty / Michael Ochs Archives

"La bataille de France est engagée ! Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. » C’est par ces mots solennels et chargés d’émotion, que le général de Gaulle, le 6 juin 1944, après 4 ans d’occupation nazie, annonce aux Français par la BBC que le débarquement allié vient de commencer.

« C’est la bataille de France et c’est la bataille de la France » ajoute-t-il. « … De la France… », il faut le dire vite ! Dans la plus grande armée du monde qui ce matin-là a débarqué sur les plages normandes (5000 navires, 156 000 hommes), il n’y a en effet que 177 malheureux Français ! Peu importe… Le message de de Gaulle est avant tout politique : il est urgent, vital, que la France se hisse dans le camp des vainqueurs et que lui-même, en soit reconnu enfin comme le chef légitime.

Notre invité est François Kersaudy, historien, auteur de De Gaulle et Churchill la mésentente cordiale (Perrin Tempus), Winston Churchill : le pouvoir de l’imagination (Tallandier), Le monde selon de Gaulle (Tallandier).

