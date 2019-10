Louise Pommery, une veuve à la conquête du champagne

À la fin du XIXe siècle, la marque Veuve Pommery entra dans le cercle fermé des grandes maisons de champagne. Cette fiction radiophonique de Corinne Klomp est réalisée par Juliette Heymann ; pour la commenter, l'historien, Yves Tesson, spécialiste de l’histoire du champagne, est l'invité de Stéphanie Duncan.

Bibliothèque du domaine de Pommery à Reims, avec le buste de Louise Pommery © Getty / Jean-Luc Petit / Agence Gamma-Rapho

Pas facile d’être veuve dans la société corsetée du XIXe siècle, souvenez-vous de Scarlett O’Hara, jeune veuve de la guerre de Sécession, en noir de la tête aux pieds, surveillée par son chaperon, mais qui, au bras de Rhett Butler, va braver l’interdit qui lui est fait de danser, et envoyer promener sa réputation de veuve éplorée !

Mais au XIXe siècle, une époque où la Française n’est qu’une éternelle mineure passant de la tutelle de son père à celle de son mari, il arrive que le veuvage, curieusement, se révèle une clé pour l’émancipation féminine.

Regardez Louise Pommery. Tout destinait cette bourgeoise de Reims, à la vie domestique et anonyme d’épouse et de mère. Lorsque patatras, en 1858, à l’âge de 39 ans, la voilà veuve ! Et, en plus de son chagrin, un choix cornélien : doit-elle, saura-t-elle, reprendre les rênes de l’entreprise de son mari, le champagne Pommery et Greno ?

Contre toute attente, Louise Pommery va se lancer dans l’aventure, se prendre au jeu même, et se révéler une redoutable chef d’entreprise et bâtisseuse, hissant la marque Veuve Pommery, à la fin du XIXe siècle, dans le cercle très fermé des grandes maisons de champagne.

L'historien, Yves Tesson est spécialiste de l’histoire du champagne, et auteur d’un livre sur l'histoire de la maison Billecart-Salmon à l'occasion de son bicentenaire, l'ouvrage La Maison Billecart-Salmon, deux siècles d'aventure, est paru aux éditions Tallandier en 2018.

À lire également : le hors-série de La Revue des Deux Mondes, paru en 2016 : Le Champagne dans la grande Histoire.

Louise Pommery : une veuve à la conquête du champagne, une fiction de Corinne Klomp, réalisée par Juliette Heymann.

Louise Pommery - Peggy Martineau

La Veuve Clicquot - Clémentine Yelnik

Narcisse Greno - Philippe Beautier

Henry Vasnier - Aurélien Labruyère

Le Fils Pommery - Quentin Barbosa

Olivier Damas -Thibaut Lacour

Jean - Sébastien Faglain

La Petite Louise - Carole Maddalena

Et la voix d’Olivier Sadoine

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Manuel Couturier et Pierre Henry

Assistante à la réalisation : Léa Racine

Réalisation : Juliette Heymann

Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette fiction, avant sa diffusion dimanche 20 octobre 2019, dès 21h, sur France Inter.

Il s'agit d'une discussion entre la Veuve Clicquot et la Veuve Pommery, peu après la disparition du mari de Mme Pommery, dans le salon de la propriété de la veuve Clicquot, dans ce moment essentiel qu'est la dégustation du champagne !

1 min Louise Pommery, une veuve à la conquête du champagne Par Corinne Klomp et Juliette Heymann

La musique

Meu primeiro amor de Luca Santtana et Duda Beat.