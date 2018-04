L'affaire Jack l'Éventreur n'a pas dit son dernier mot et nous vous convions à deux soirées palpitantes, les 22 et 29 avril 2018 dès 21h sur les ondes de France Inter. La fiction écrite par Stéphane Michaka est réalisée par Cédric Aussir. L'invité de ce soir est Dominique Kalifa, professeur d'histoire contemporaine.

Illustration d'un journal de 1888 d'un crime de Jack l'Éventreur © Getty / Stefano Bianchetti / Corbis Historical

Londres. 31 août 1888, sous le règne de Victoria - reine d’Angleterre et impératrice des Indes- mais très loin de Buckingham Palace et des beaux quartiers…

Il est trois heures et demie du matin lorsqu’un certain Charles Cross, charretier de son état, s’engage avec sa carriole dans Buck’s Row, une ruelle sombre de Whitechapel, un quartier pauvre de l’East End. Malgré l’obscurité, son regard est soudain attiré par une longue forme sur le sol. Il arrête son cheval, s’approche et découvre avec stupeur le corps sans vie et atrocement mutilé d’une femme. Cette prostituée de 43 ans, bientôt identifiée par la police, s’appelle Mary Ann Nichols, surnommée Polly. N’ayant pas les quatre pence pour payer sa nuit à l’hospice, elle avait longtemps erré dans les rues, ivre, à la recherche d’un hypothétique client. Avant d’en croiser un, hélas, son assassin. C’est avec ce crime, resté à jamais impuni, que débute une des affaires les plus mystérieuses de l’histoire policière ; qui, plus d’un siècle après, n’en finit pas de hanter les imaginaires : celle de Jack l’Éventreur.

L'invité

Notre invité est Dominique Kalifa, professeur d'histoire contemporaine (Université Paris I Panthéon – Sorbonne). Spécialiste de l’histoire du crime et de ses représentations, il est l’auteur du livre, Les Bas-fonds, histoire d'un imaginaire (Seuil) et, avec Emmanuel Blanchard, de la série documentaire Faits divers, l'Histoire à la Une diffusée sur ARTE en septembre 2017 et disponible en VOD.

La fiction

Jack l’Éventreur : la contre-enquête, épisode 1, une fiction de Stéphane Michaka, réalisée par Cédric Aussir.

Avec les voix de :

James Finch : Hector Manuel

Lisa MacGee : Camille Pélicier

Basil Huntley : Pascal Rénéric

Annie Chapman : Madeleine Mainier

Crieur de journal : Hovnatan Avédikian

Mary Jane Kelly : Flore Babled

et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Sophie Bissantz

Prise de son / montage et mixage : Benjamin Vignal et Antoine Viossat

Assistante à la réalisation : Claire Chaineaux

Réalisation : Cédric Aussir

Pour en savoir plus

La publication L'auteur Stéphane Michaka à propos de Jack l’Éventreur, comment écrire une fiction sur le crime.

La musique

Le groupe rennais, Her, interprète Neighborhood.

