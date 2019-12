La liaison entre Marlene Dietrich et Jean Gabin a inspiré les auteurs, Zoé Gabillet et Clara Saer, une fiction réalisée par Pascal Deux et commentée par Patrick Glâtre, biographe de Jean Gabin, qui répond aux questions de Stéphanie Duncan.

Marlene Dietrich et Jean Gabin, détail de l'affiche du film "Martin Roumagnac" (1946), leur dernier film © Getty / Corbis Historical

Marlene Dietrich, l’Allemande qui avait choisi le camp de la liberté, et Jean Gabin, le Français qui avait fui le régime de Vichy, furent tous deux engagés dans la guerre contre le nazisme.

Cette fiction évoque leur histoire et leur amour, une fiction commentée par l'un des biographes de Jean Gabin.

Cette émission est une rediffusion d'Autant en emporte l'Histoire du 8 octobre 2017.

L’invité

Patrick Glâtre, spécialiste de Jean Gabin.

Gabin et Dietrich, un couple dans la guerre (Robert Laffont)

Jean Gabin, acteur de la libération de Royan (éditions Bonne-Anse)

Jean Gabin, la traversée d'un siècle (Creaphis)

mais aussi l'ouvrage de Jean Pavans, Marlene Dietrich (Folio Gallimard)

La fiction

Marlène Dietrich et Jean Gabin, une passion dans la guerre, de Zoé Gabillet et Clara Saer, réalisée par Pascal Deux.

Avec les voix de :

Andréa Schieffer : Marlene Dietrich

Patrick Pineau : Jean Gabin

Paul Bandey : Ernest Hemingway

Kester Lovelace : Chuck Altman

ainsi que les voix de Duncan Evennou, David Stanley, Bastien Bouillon et Yuriy Zavalnyouk

Ainsi que l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage: Manuel Couturier et Manon Houssin

Assistante à la réalisation : Sophie Pierre

Réalisation : Pascal Deux

La musique

Où vont les fleurs, par Marlene Dietrich.

Cette chanson est la reprise d"une folk song américaine, Where Have All the Flowers Gone ?, de Pete Seeger, datant de 1955, complétée par Joe Hickerson et transformée en protest song dans les années 1960.

Marlene Dietrich et Joan Baez en ont sans doute donné les plus belles interprétations.

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter la publication de Nadja Viet sur le site de France Inter : Jean Gabin : « La guerre, c’est pas du cinéma »

Notez aussi que l'album Marlène Dietrich. Monstre sacré est paru dans la collection Les Grandes Heures Radio France / Ina.

Deux CD d’entretiens datant de 1963 avec Paul Giannoli et André Parinaud. "Une conversation à bâtons rompus, dans un français parfait, ponctuée de souvenirs et d’anecdotes, qui nous emmène dans son sillage de «monstre sacré» de Berlin à Hollywood."

