Allemagne, avril 1945. Comment imaginer que ce GI, en casque, treillis crasseux et godillots pleins de boue, qui avance sans peur, appareil-photo au poing, est une femme ? Et pas n’importe laquelle : Lee Miller. Sans doute une des femmes les plus fascinantes du 20ème siècle.

Lee Miller et des soldats américains en janvier 1944 © Getty / David E. Scherman / La collection d'images LIFE

Celle qui depuis juin 44, accompagne l’avancée américaine en Europe, en tant que correspondante de guerre pour le magazine Vogue, a vécu avant-guerre bien d’autres vies : « plus belle femme du monde », égérie des surréalistes, amie de Picasso, Max Ernst, Eluard, Cocteau.. Lee Miller, jeune Américaine débarquée à Paris, fut le modèle et l’amante de Man Ray, avant elle-même de devenir photographe : « Je préfère prendre une photo que d’en être une » dira-t-elle.

Comme ces années 30, brillantes et insouciantes, semblent loin lorsque, le 30 avril 1945, Lee Miller et son camarade David Sherman, sont les premiers à photographier le camp de concentration de Dachau, à peine libéré des nazis. Et pourtant même au pire de l’horreur, Lee Miller n’en demeure pas moins ce qu’elle est profondément : une artiste surréaliste.

Notre invité est Sylvain Roumette, écrivain et cinéaste, auteur du documentaire « Lee Miller ou la traversée du miroir » (Arte Vidéo) ainsi que de la préface du livre « Les vies de Lee Miller » d’Antony Penrose (co-édition Arléa - Le Seuil). A lire aussi : "Lee Miller photographe et correspondante de guerre", d'Antony Penrose (éditions Du May, préface d'Edmonde Charles-Roux).

Fiction : « Lee Miller, muse surréaliste et photographe de guerre » de Marc Helfer

