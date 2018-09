Alfred Dreyfus est un officier de l’armée française. Patriote, brillant et juif, cet homme tranquille vit à Paris avec sa femme Lucie et leurs deux enfants, Pierre et Jeanne. Le 15 octobre 1894, sa vie bascule : il est arrêté au petit matin et jeté en prison.

Première page du journal français "Le Petit Journal", du 13 janvier 1895 de la dégradation du Capitaine Alfred Dreyfus dans la cour d'honneur de l'École militaire de Paris. © Getty / Leemage / UIG

Mis au secret, interrogé pendant des jours sans connaître le motif de son arrestation, au bord du désespoir et de la folie. Alfred Dreyfus clame son innocence à ses accusateurs, bien décidés, eux, non pas à faire la vérité et la justice, mais à briser un homme.

Deux mois plus tard, Alfred Dreyfus, convaincu de trahison au profit de l’Allemagne, est condamné à l’unanimité par le Conseil de guerre de Paris à la dégradation militaire et à la déportation en Guyane.

L’histoire d’Alfred Dreyfus aurait pu en rester là : celle d’un innocent, victime de l’antisémitisme et de l’arbitraire de la raison d’État. Mais c’était sans compter avec le courage d’hommes et de femmes, en premier lieu Mathieu, le frère d’Alfred, qui, contre l’indifférence et contre la haine, s’engagèrent pour faire éclater la vérité.

Notre invité est Vincent Duclert : historien, spécialiste de l’Affaire Dreyfus, auteur de nombreux livre sur le sujet parmi lesquels : L’affaire Dreyfus (éditions La Découverte), La biographie Alfred Dreyfus, l’honneur d’un patriote (éditions Fayard / Pluriel), Dreyfus est innocent ! Histoire d’une affaire d’Etat (éditions Larousse), Dreyfus au Panthéon. Voyage au cœur de la République (éditions Galaade)

Fiction • L’Affaire Dreyfus, épisode 1 : la République à l’épreuve, de Christine Spianti

