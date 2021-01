George Sand et Alfred de Musset, une passion à Venise

Alfred de Musset et George Sans (par Auguste Charpentier) © Getty

Une nuit de décembre 1833, une calèche couverte de bagages file sur les routes du Morvan. A l’intérieur, une femme et un homme qui se connaissent à peine, mais qui s’aiment et ont décidé sur un coup de tête de partir ensemble en Italie, la patrie des romantiques.

Elle, c’est George Sand. D’une réputation déjà scandaleuse pour ses premiers romans et la liberté de ses mœurs, la jeune femme à la beauté brune, aux grands yeux noirs, qui s’habille en homme et fume la pipe, a trouvé, pense-t-elle, un amour à la hauteur de son génie. Tout comme Alfred de Musset, un poète blond et beau de 23 ans encore quasi inconnu. Dandy en redingote et gilet bariolé, le futur auteur de Lorenzaccio et des Confessions d’un enfant du siècle est un débauché, alcoolique et dépressif.

Lorsque les deux amants, épris d’absolu, arriveront à Venise, leur passion fusionnelle tournera vite au drame. Mais elle entrera aussi dans la légende, celle des grandes amours littéraires et romantiques.

Notre invitée est Martine Reid, professeur de littérature française à l’université de Lille-3, spécialiste de George Sand. Auteur d'une biographie de George Sand (parue chez Gallimard, "Folio biographies"). Elle a dirigé l'ouvrage (en 2 volumes) Femmes et littérature. Une histoire culturelle qui vient de paraître aux éditions Gallimard ("Folio essais"). Auteur de la préface des lettres de Sand et Musset, sous le titre "Ô mon George, ma belle maîtresse..." (Folio Gallimard).

A lire bien sûr aussi les oeuvres de George Sand et d'Alfred de Musset, disponibles chez Gallimard en poche (folio) et dans la Pléiade.

Fiction : « Un amour de Sand et Musset » de Christine Spianti

Ecoutez un extrait :

2 min Décembre 1833, Sand et Musset sur le bateau qui les mène vers l'Italie Par France Inter

Avec:

Georges Sand : Anne-Lise Heimburger

Alfred de Musset : Arthur Igual

Prise de son, montage, mixage : Bernard Lagnel, Régis Nicolas

Assistante à la réalisation : Justine Dibling

Réalisation : Christophe Hocké

CD "Sunny" par Fontaines DC. S