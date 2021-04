Militante anarchiste, institutrice aux idées féministes, Louise Michel reste l’une des figures majeures de la Commune de Paris. Cette fiction de Christine Spianti est suivie d'un entretien entre Stéphanie Duncan et Xavière Gauthier, philosophe, autrice et spécialiste de Louise Michel.

Louise Michel © Getty

C'était il y a 150 ans.

18 mars 1871, alors que l’aube se lève sur Paris et que le tocsin sonne à toute volée, une foule d’hommes, de femmes et d’enfants se précipite en haut de la butte Montmartre : il faut défendre nos canons ! L’armée de Thiers veut les reprendre !

Les Parisiens et le monde ne le savent pas encore, mais ce jour qui commence sera le premier de l’expérience grisante et héroïque, fugace et sanglante qu’on appellera bientôt la Commune de Paris. Un homme, carabine à la main, court dans les rues donner l’alerte. Mais à y regarder de plus près, ce n’est pas un homme ! C’est Louise Michel, la républicaine, féministe, pédagogue, poétesse amie de Victor Hugo, qui dans la nuit a troqué fébrilement sa robe noire d’institutrice pour l’uniforme de la garde nationale.

Comment aurait-elle pu rester sagement à la maison avec maman, alors que l’heure de la liberté avait enfin sonné ? « Oui, reconnaîtra-t-elle plus tard, barbare que je suis, j’aime le canon, l’odeur de la poudre, la mitraille dans l’air, mais je suis surtout éprise de la révolution ».

« Vierge rouge » pour les uns, « Louve avide de sang » pour les autres, c’est donc à Louise Michel, femme attachante et étonnamment moderne, que cette émission est consacrée.

Notre invitée est Xavière Gauthier, philosophe, autrice, créatrice en 1975 de la revue féministe Sorcières, spécialiste de Louise Michel.

Auteur de : La Vierge rouge, biographie de Louise Michel, et de l’édition de la Correspondance générale de Louise Michel : “Je vous écris de ma nuit “, deux ouvrages publiés aux éditions de Paris. À lire aussi : Lettres à Victor Hugo (1850-1879) de Louise Michel, lettres choisies et préfacées par Xavière Gauthier, une nouvelle édition 2019 au Mercure de France.

La fiction

Louise Michel, soldate de la Commune, une fiction de Christine Spianti, réalisée par Sophie-Aude Picon.

Avec les voix de :

Louise Michel : Élise Caron

Clemenceau : Félicien Juttner

Théophile Ferré : Pierre Mignard

Marie Ferré : Chloé Chevalier

Germain Turpin : Sylvain Deguillame

le président du tribunal : Jean-Luc Vincent

le jeune soldat : Nicolas Hanoteau

Et les voix de Thomas Zuani, Nicolas Cartier, Ninalie Sako

Ainsi que l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son / montage et mixage : Manuel Couturier, Nicolas Slimani

Assistante à la réalisation : Claire Chaineaux

Réalisation : Sophie-Aude Picon

La musique

Dominique A - La Poésie

Autant en emporte l'histoire, votre émission des fictions de France Inter, possède son générique original, composé par le musicien Clément Ducol.

