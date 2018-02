Janvier 1937, Léon Trotsky et Natalia Sedova obtiennent l’asile politique au Mexique où Diego Rivera et Frida Kahlo les hébergent. Une étonnante passion-amitié va naître entre la jeune artiste mexicaine et le vieux révolutionnaire russe, pourchassé par Staline. Une fiction commentée par son auteur, Gérard de Cortanze.

Le couple Trotsky-Sedova accueilli à Mexico par Frida Kahlo et le marxiste américain Max Sachtman © AFP / Leemage

« Viva la vida ». Vive la vie. Ces mots gravés en majuscules dans une pastèque rouge sang, sur une toile, peinte peu de temps avant sa mort, donnent la mesure, ou la démesure plutôt, de Frida Kahlo.

Cette artiste hors-normes, hantée dès l’enfance par la maladie et la mort, et aimant passionnément la vie : L’amour. L’art. La politique. Le sexe. Tout.

Frida Kahlo était fascinante, très belle (de grands yeux noirs, surlignés d’une barre de sourcils qui semblent nous dire « Je suis poilue… et alors ! »), d’une élégance recherchée (robes colorées mexicaines, bijoux somptueux), féminine et androgyne, elle jurait comme un charretier, draguait hommes et femmes jusque sur son lit d’hôpital… Et surtout, elle peignait comme personne. On imagine le choc éprouvé par Léon Trotsky quand, en 1937, il est accueilli au Mexique par Diego Rivera et son épouse Frida Kahlo.

À la Casa Azul, au milieu des singes et des perroquets, une étonnante passion-amitié va naître entre la jeune artiste mexicaine et le vieux révolutionnaire russe, pourchassé par Staline. C’est cette histoire que Stéphanie Duncan nous raconte ici.

L'invité

Notre invité est Gérard de Cortanze, écrivain, auteur de Frida Kahlo, la beauté terrible, ainsi que Les amants de Coyoacan.

La fiction

Frida Kahlo et Léon Trotsky, une fiction de Gérard de Cortanze, réalisée par Sophie-Aude Picon.

Avec les voix de :

Frida Kahlo - Odja LLorca

Léon Trotski - Stefo Linard

Diego Rivera - Carles Romero Vidal

Natalia Sedova - Sonia Masson

André Breton - David Gouhier

Leandro Sanchez Salazar – Emmanuel Suarez

Et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Sophie Bissantz

Prise de son, montage, mixage : Éric Boisset et Manon Houssin

Assistante à la réalisation : Léa Racine

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Les livres

Gérard de Cortanze est l'auteur de :

À lire également, Frida Kahlo « Je peins ma réalité », de Christina Burrus, auteure et commissaire d'exposition (Gallimard Découvertes). N'hésitez pas à feuilleter ce bel ouvrage ici.

La musique

Pour en savoir plus

