Parmi les énigmes non résolues des bateaux naufragés, figure en bonne place le mystère de la Mary Celeste. Pour la raconter, l’auteur de fictions Stéphane Michaka et la réalisatrice Juliette Heymann avec son équipe. Pour la commenter, l’ethnologue Nathalie Meyer-Sablé répond aux questions de Stéphanie Duncan.

La goëlette Mary Celeste, abandonnée au large des Açores le 4 décembre 1872, reste une énigme de l'Histoire © Getty / De Agostini

Le 4 décembre 1872, dans l’Océan Atlantique, à six cents milles au large du Portugal, le Dei Gratia, un bateau de commerce américain navigue, en route pour l’Europe. John Jonson, le timonier tient la barre ce matin-là, lorsqu’il est soudain intrigué par une silhouette à l’horizon, surgie de nulle part.

« À dix heures du matin, déclarera le capitaine, j’aperçus une voile dans le Nord-Est, vers 37° de latitude Nord et 18° de longitude Ouest. En approchant, je reconnus un brick-goélette, faisant une route oscillante. Il ne répondit pas à mon appel. Je pensais qu’il y avait quelque chose d’anormal. Je regardais avec mes jumelles et je fus surpris de voir qu’il n’y avait personne à bord ».

Pourquoi l’équipage a –t-il déserté le navire ? Mutinerie ? Choléra ? Malédiction ?

C’est ainsi qu’en 1872, le navire Mary Celeste est entré dans la légende noire des mers, celle des vaisseaux fantômes, ces bateaux condamnés pour l’éternité à errer sur les mers.

L’invitée

L'invitée de Stéphanie Duncan est l’ethnologue, Nathalie Meyer-Sablé, auteure de 100 Bateaux cultes, paru aux éditions Solar. Un voyage au cœur de la marine, pour découvrir cent bateaux mythiques d'hier et d'aujourd'hui : La Boussole, Pen Duick, l'Hermione, mais aussi la Mary Celeste, bien sûr !

Vous pouvez également lire Le Fantôme de la Mary Celeste, de Valerie Martin, traduit de l’anglais par Françoise du Sorbier, et paru aux éditions Albin Michel. Entre mythe et réalité, la grande romancière américaine, Valerie Martin, revisite cette histoire de l'une des plus célèbres énigmes maritimes.

La fiction

Le Mystère de la Mary Celeste, une fiction radiophonique de Stéphane Michaka, réalisée par Juliette Heymann.

Avec les voix de :

Basil Huntley : Thibaut Lacour

James « Spotty » Finch : Sylvain Levitte

Mortimer Ashe : Hervé Furic

Septimus Bathurst : Claude Aufaure

Randolph Bathurst : Olivier Claverie

Dorothee Abbott / Elsie McKentrick : Mélissa Barbaud.

Ainsi que l’équipe de réalisation :

Prise de son, montage et mixage : Emmanuel Armaing et Manuel Couturier

Bruitages : Élodie Fiat

Assistants à la réalisation : Félix Levacher et Pablo Valero

Réalisation : Juliette Heymann

L’extrait de la fiction

Pour patienter un peu avant la diffusion, dimanche prochain, dès 21h, de notre émission, nous vous proposons de découvrir l’auteur, Stéphane Michaka, dans cette publication qui contient un extrait de cette fiction.

L'auteur

Stéphane Michaka a produit de nombreuses fictions originales pour l’émission de Stéphanie Duncan. Pour mieux connaître cet auteur prolifique et talentueux, vous pouvez consulter ci-dessous toutes les publications qui accompagnent ces émissions.

En 2017, alors que Stéphane Michaka se penche sur le destin de William Shakespeare, pour écrire une fiction sur le dramaturge anglais, Nadja Viet, chargée d’édition sur le site de France Inter, s’entretient avec l’auteur au sujet de la réalité radiophonique de la fiction et de l’Histoire :

En 2018, alors qu’il enregistre une fiction sur Jack L’Éventreur, fiction qui comprendra exceptionnellement deux épisodes, Stéphane Michaka répond aux questions de Nadja Viet dans une publication où il évoque les facettes de cette affaire criminelle de haute densité :

En 2019, Stéphane Michaka récidive en écrivant sur un autre personnage atypique de l’Histoire : l'acteur Peter Lorre qui incarna M le Maudit dans le film de Fritz Lang. Pour annoncer l’émission, Peter Lorre le Maudit, de Berlin à Hollywood, l’auteur se prête encore à l‘exercice et répond encore aux questions de Nadja Viet.

La musique

Seasick Steve - Gentle on my mind

Autant en emporte l'Histoire, votre émission des Fictions de France Inter, possède son générique original, composé par le musicien Clément Ducol.

(Cette émission est une nouvelle diffusion de celle du dimanche 13 novembre 2016, intitulée Le Mystère de la Mary Celeste)