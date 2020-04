Pour évoquer l'écrivain dans son intimité et son "confinement" obligé, voici une fiction radiophonique de Christine Spianti, réalisée par Hélène Bizieau. L'invité de Stéphanie Duncan est le professeur de littérature, Jean-Yves Tadié, biographe de Proust.

Marcel Proust © Getty / Print Collector / Hulton Archive

Avril 1915 à Paris. L’Europe est en guerre depuis huit mois, une guerre qui s’enlise ; quoique qu’en disent les journaux et leurs communiqués patriotiques. L’atmosphère est étrange dans la capitale : on ne voit plus d’hommes jeunes dans les rues ; ils sont tous au front.

Tous, sauf un : cet homme de 43 ans, qui a été réformé en raison de son asthme et vit cloîtré dans son appartement du 102 boulevard Haussmann. La nuit, alors que le ciel s’illumine des projecteurs de la défense antiaérienne, Marcel Proust écrit.

Il écrit pendant des heures, assis dans son lit, éclairé par une petite lampe à l’abat-jour vert. L’écrivain est un homme pressé. Aura-t-il le temps d’achever son œuvre, sa « cathédrale » comme il l’appelle ?

C’est une journée dans la vie du célèbre écrivain que Stéphanie Duncan nous raconte, une journée en compagnie de celle qui, jusqu’à son dernier souffle, ne le quittera pas, la merveilleuse Céleste Albaret, gouvernante, femme de chambre, amie, enfant, mère, sans laquelle, sans doute, Marcel Proust, n’aurait jamais pu construire son monumental, À la Recherche du Temps perdu.

L'invité

Notre invité est Jean-Yves Tadié, spécialiste de Proust, professeur émérite de littérature française, auteur notamment de :

Proust et le Roman (Gallimard) -

Marcel Proust, biographie (Gallimard Folio) -

Marcel Proust : La cathédrale du temps (Gallimard, collection Découvertes)

La fiction

1915, une journée dans la vie de Marcel Proust, une fiction de Christine Spianti, réalisée par Hélène Bizieau.

Avec les voix de :

Clément Hervieu-Léger : Marcel Proust

Claire de la Rüe du Can : Céleste Albaret

Claire de la Rüe du Can et Clément Hervieu-Léger sont tous deux à la Comédie-Française.

Ainsi que l'équipe technique :

Olivier Dupré, Valentin Hazan-Zilinski et Antoine Teboul,

Réalisation : Hélène Bizieau

(cette émission est une nouvelle diffusion de celle du dimanche 21 janvier 2018)