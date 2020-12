En retraversant cet âge d’or d’Hollywood avec l’historien, Patrick Brion, Stéphanie Duncan évoque Greta Garbo à travers le regard d’un homme qui l’a beaucoup aimée, l’acteur John Gilbert. La fiction, écrite par l’auteur Vincent Hazard, est réalisée par Hélène Bizieau, qui a également réalisé cette émission.

I want to be left alone…