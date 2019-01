Les frères Nadar ont révolutionné le regard que nous portons aujourd'hui sur le monde. La fiction de Jean-Benoît Patricot, réalisée par Pascal Deux, est commentée par Stéphanie de Saint Marc, biographe de Félix Nadar.

Félix Nadar, autoportrait en 1855 © Getty / GraphicaArtis

Si les visages de ces gloires du XIXe siècle nous sont devenus familiers : Victor Hugo, vieux sage à la barbe blanche, George Sand impériale, Sarah Bernhardt vibrante tragédienne, Baudelaire regard intense pris sur le vif, Gérard de Nerval immortalisé quelques jours avant son suicide… Ces visages, et bien d’autres, connus ou moins connus, s’ils font partie aujourd’hui de notre mémoire, c’est parce qu’un jour ces hommes et ces femmes ont posé devant l’objectif bienveillant et malicieux de Félix et Adrien Tournachon, alias Nadar, profession : photographes.

On connaît moins l’étonnante trajectoire de ces deux frères, tombés un peu par hasard, sous le Second Empire, dans la photographie, une technique toute récente que, chacun à sa manière, ils vont hisser au rang de l’art. Adrien… le petit frère qui se rêvait peintre, toute sa vie, peinera à trouver sa place à côté de Félix… le rouquin dégingandé et blagueur, touche-à-tout de génie, passionné d’innovation et ami fidèle.

C’est donc l’histoire des frères Nadar que Stéphanie Duncan nous raconte dans cette émission… l’histoire de deux hommes qui, avec la photographie, ont révolutionné le regard sur le monde.

L'invitée

Notre invitée est Stéphanie de Saint Marc, maître de conférences à l'Université Paris II et écrivain, auteur d’une biographie de Félix Nadar, publiée aux éditions Gallimard.

La fiction

Les frères Nadar, aventuriers de la photographie, une fiction de Jean Benoît Patricot, réalisée par Pascal Deux.

Avec les voix de :

Félix Nadar – Swan Demarsan

Adrien Tournachon – Glenn Marausse

Alexandre Dumas – Eddie Chignara

Charles Baudelaire – Éric Caruso

Sarah Bernhardt – Morgane Nairaud

Et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Patrick Martinache

Prise de son, montage, mixage : Claire Levasseur, Lidwine Caron

Assistant à la réalisation : Félix Levacher

Réalisation : Pascal Deux

Extrait de la fiction

Pour vous donner un avant-goût de la fiction, diffusée ce dimanche 26 janvier dès 21h, vous pouvez savourer cet extrait où Félix et Adrien, Nadar se photographient mutuellement avant leur brouille mémorable.

1 min Les frères Nadar en grande conversation dans leur atelier Par Pascal Deux

Exposition

Il est grand temps de découvrir l'exposition qui se tient jusqu'au 3 février 2019, à la Bibliothèque nationale de France (BnF), première grande exposition consacrée aux trois Nadar : Félix Nadar (1820-1910), son frère Adrien Tournachon (1825-1903) et son fils Paul Nadar (1856-1939) qui ne furent pas seulement photographes, mais aussi peintres, dessinateurs et de remarquables inventeurs.

Les commissaires de Les Nadar, une légende photographique, nous présentent l'exposition :

La musique

L’Invitation au Voyage de François and the Atlas Mountain et Juliette Armanet