Peintre de la Renaissance italienne, Sandro Botticelli eut à souffrir de la force subversive de son art. La fiction, écrite par Bertrand Leclair est réalisée par Benjamin Abitan. Elle est commentée dans un entretien avec Stéphanie Duncan et l'écrivain, Sophie Chauveau, auteur d'un ouvrage sur l'artiste.

La Naissance de Vénus de Sandro Boticelli, (toile réalisée en 1484 et 1485), exposée à la Galerie des Offices de Florence © AFP / Immagina / Leemage

Fin du XVe siècle à Florence, le peintre Sandro Botticelli, signe le tableau, La Naissance de Vénus.

Sandro Botticelli… Le peintre florentin, un des maîtres de la Renaissance. L’auteur génial de la Naissance de Vénus… La déesse de la beauté sort de la mer debout sur un coquillage.. Elle est totalement nue, sa longue chevelure blonde couvre à peine son pubis, sa tête est penchée et son regard, mélancolique… Un tableau de la Galerie des Offices de Florence admiré chaque année par plus de deux millions de visiteurs, tellement connu et familier, tellement reproduit, qu’on en vient à oublier sa force subversive et les passions qu’elle déchaîna à la fin du XVe siècle.

En 1494, un moine prédicateur, l’inquiétant Jérôme Savonarole, prend le pouvoir à Florence. S’affirmant comme la voix de Dieu, il fait régner la peur, fustige les femmes impures, les homosexuels et tous les mécréants… fait dresser sur la place de la Seigneurie d’immenses bûchers des vanités où sont jetés pêle-mêle, miroirs, bijoux, livres de poésie, instruments de musique, et peintures représentant des hommes et des femmes nues…. Botticelli, le peintre de l’humanisme et de l’amour, se terre chez lui. Pourra-t-il résister aux foudres apocalyptiques de Savonarole ?

Botticelli, peintre de l’humanisme et de l’amour, se terre chez lui. Pourra-t-il résister aux foudres apocalyptiques de Savonarole ?

L'invitée

Notre invitée est la romancière, journaliste et metteuse en scène, Sophie Chauveau.

L'écrivain est auteur de l'ouvrage Le Rêve Boticelli, paru en avril 2009 en collection Folio Gallimard.

Dans ce livre, Sophie Chauveau lève le voile sur la personnalité intime, les amours et la mélancolie fascinante du plus mystérieux des génies de l'histoire de l'Art.

La fiction

Botticelli monte au bûcher, une fiction radiophonique de Bertrand Leclair, réalisée par Benjamin Abitan.

Avec les voix de :

Botticelli - Marc Schapira

Pietro – Matila Malliarakis

Savonarole – Serge Maggiani

Simone - Philippe Dormoy

Simonetta - Fanny Santer

Et les voix de Clémence Bucher, Leslie Menahem, Sébastien Faglain, Thomas Guené, Léo Reynaud et Enzo Guené

Ainsi que l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Éric Boisset et Nicolas Slimani

Assistante à la réalisation : Laure-Hélène Planchet

Réalisation : Benjamin Abitan

Pour patienter !

Pour patienter jusqu'à dimanche 27 octobre, 21 heures, moment de la diffusion de cette fiction sur France Inter, nous vous proposons de découvrir un extrait. Ce moment où le peintre, Sandro Boticelli, rêve de Simonetta, celle qui posa nue pour le tableau qui allait devenir si célèbre :

2 min Extrait de "Botticelli monte au bûcher" de Bertrand Leclair Par Benjamin Abitan

Pour aller plus loin

Vous pouvez retrouver la chronique de l'historien, Paul Veyne, dans son Musée Imaginaire, à propos de cette œuvre essentielle.

(Cette émission est une rediffusion du 1er novembre 2015)