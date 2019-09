En 1817, dans l'océan Indien, un esclave d'une trentaine d'années décida de poursuivre son maître en justice. Pour cette histoire méconnue et pourtant exemplaire, Stéphanie Duncan s'entretient avec le journaliste, Mohammed Aïssaoui, lui-même auteur de la fiction, réalisée par Michel Sidoroff.

Esclaves sur l'île Bourbon vers 1850, dessin de Danvin © Getty / Universal History Archive

La scène se passe dans l’océan Indien, sur l’île de la Réunion, ou plus exactement l’île Bourbon puisque c’est ainsi qu’elle s’appelait au début du XIXe siècle, quand cette colonie française tirait sa richesse des plantations de canne à sucre mais aussi de l’esclavage.

L’histoire que Stéphanie Duncan nous raconte est celle d’un homme qui s’est battu toute sa vie pour obtenir sa liberté, une histoire tout simplement stupéfiante, de celles qui nous rappellent la force et l’obstination dont peut faire preuve l’être humain pour briser ses chaînes.

L’esclavage, aboli en 1794 par la Révolution française, mais rétabli en 1802. Il faudra attendre la Révolution de 1848 pour qu’il soit définitivement aboli, du moins en France. Ce qui est étonnant, c’est la force de l’Histoire : comment ce qui, hier, paraissait normal, voire même d’ordre divin ou d’ordre naturel, comment l’esclavage est devenu aujourd’hui, la pire des barbaries ?

Mais, nous le savons tous, cette barbarie n’a pas disparu de la surface de la Terre… Comment ne pas penser aux esclaves en Mauritanie, ou aux femmes yézidies, esclaves sexuelles de Daesh ? Voici pourquoi l’histoire de l’esclave Furcy est incroyablement moderne.

L'invité

Notre invité est le journaliste, Mohammed Aïssaoui, auteur de l'ouvrage, L’affaire de l’esclave Furcy, chez Gallimard, en 2010.

Ce que dit Mohammed Aïssaoui à propos de son livre :

"Les archives révélaient un récit extraordinaire : celui de Furcy, un esclave âgé de trente et un ans, qui, un jour d'octobre 1817, dans l'île de la Réunion que l'on appelle alors île Bourbon, décida de se rendre au tribunal d'instance de Saint-Denis pour exiger sa liberté. Après de multiples rebondissements, ce procès, qui a duré vingt-sept ans, a trouvé son dénouement le samedi 23 décembre 1843, à Paris. Malgré un dossier volumineux et des années de procédures, on ne sait presque rien de Furcy, il n'a laissé aucune trace, ou si peu. J'ai éprouvé le désir - le désir fort, impérieux - de le retrouver et de le comprendre. De l'imaginer aussi."

La fiction

Furcy, l'incroyable histoire de l'esclave qui intenta un procès à son maître, une fiction de Mohammed Aïssaoui.

Avec les voix de :

Modeste Dela Nzapassara - Furcy

François Siener - Desbassayns De Richemont

Charlie Nelson - Portalis

François Kergourla - Maître Thureau

Ainsi que l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Manuel Couturier et Lucas Vaillant

Assistante à la réalisation : Lee Torkia

Réalisation : Michel Sidoroff

Pour patienter !

Pour patienter jusqu'à dimanche 29 septembre 2019 à 21h, vous pouvez écouter un extrait de cette fiction réalisée par Michel Sidoroff.

La scène se passe au tribunal, avec le maître de Furcy qui prend d'abord la parole, puis Furcy lui-même, qui parle et se défend.

1 min Scène du tribunal Par Michel Sidoroff

(Rediffusion de l'émission du 29/11/2015)