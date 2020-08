La fiction de Marjorie Philibert, réalisée par Sophie Aude Picon, raconte l’histoire de Rose Valland, conservatrice de musée, qui joua un rôle essentiel contre les prédateurs d’art nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Stéphanie Duncan reçoit Emmanuelle Polack, historienne d’art, spécialiste de cette période.

La vigilance de la première Conservatrice du Musée du Jeu de Paume, Rose Valland (1898-1980) permit de déjouer en partie la spoliation des œuvres d’Art par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale © AFP / HO

Elle était discrète, une allure dirait-on de vieille fille, de bas bleus, avec son petit chignon et sa longue jupe. Mais le 1er novembre 1940, lorsqu’ils prennent bruyamment possession du Jeu de Paume, les nazis auraient dû se méfier. Derrière ses petites lunettes rondes, la conservatrice du musée, Rose Valland, cachait un sens de la justice et un courage exceptionnels.

Du courage, il lui en a fallu. Alors que les nazis entreposent au Jeu de Paume les œuvres d’art volés à des Juifs, Rose Valland ne peut empêcher les marchandages de Goering, ni le transport des œuvres vers l’Allemagne.

Mais jusqu’en 1944, à la barbe des nazis, au risque de sa vie, elle va, chaque jour, dresser la liste des tableaux et des sculptures qui entrent et sortent du musée.

À une époque où personne ne doute de la victoire de l’Allemagne, Rose Valland, elle, travaille pour l’avenir.

L'invitée

Notre invitée est Emmanuelle Polack, historienne de l’art spécialiste du marché de l’art sous l’Occupation. Commissaire de l’exposition, Rose Valland sur le front de l'art, au Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon (2009).

Auteur du livre Le marché de l’art sous l’Occupation (éd. Tallandier). Un documentaire est en cours de tournage d'après ce livre réalisé par Vasili Silovic (coproduction Arte / Tallandier / Elda Productions). Elle a également publié, avec Philippe Dagen, Les Carnets de Rose Valland (Fage éditions).

À lire aussi, de Rose Valland, le Front de l’art, paru chez Plon en 1961, ses souvenirs réédités en 2014 par la Réunion des Musées nationaux. Rose Valland, une vie à l'oeuvre, d'Ophélie Jouan (édité par le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, 2019).

Et la bande dessinée de Catel et E. Polack, Rose Valland : Capitaine Beaux-Arts (éd. Dupuis).

L'exposition

A VOIR : l’exposition « Rose Valland. En quête de l’art spolié ». Présentée au printemps dernier au musée Dauphinois de Grenoble, cette exposition débutera son itinérance le 18 septembre prochain : à la médiathèque de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, sa commune de naissance; et en Allemagne, au musée de Schorfheide, près de Berlin.

La fiction

Rose Valland, la Résistante du Jeu de Paume, une fiction de Marjorie Philibert, réalisée par Sophie Aude Picon.

Avec les voix de :

Aline Le Berre : Rose Valland

Océane Mozas : Jacqueline

Werner Kolk : Goering

Vincent Nemeth : Jaujard

Johannes Hamm : Lohse

Morgane Hainaux : Jeanne

Ainsi que l’équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Manuel Couturier et Mathieu Tourren

Assistantes à la réalisation : Justine Dibling et Alexandra Garcia-Vilà

Réalisation : Sophie Aude Picon

L'extrait

Pour patienter avant la diffusion de cette fiction radiophonique, dimanche 30 août 2020 dès 21h sur les ondes de France Inter, nous vous proposons un extrait significatif, où il est question des œuvres d'art volées au musée du Jeu de Paume.

1 min Extrait de la fiction « Rose Valland, la Résistante du Jeu de Paume » de Marjorie Philibert Par Sophie Aude Picon

L'exposition

L’exposition, Rose Valland. En quête de l’art spolié, présentée au printemps dernier au musée Dauphinois de Grenoble, débutera son itinérance le 18 septembre 2020 : à la médiathèque de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, sa commune de naissance et en Allemagne, au musée de Schorfheide, près de Berlin.

La musique