Voici le destin singulier d'une femme pirate, Mary Read, qui vécut au XVIIIe siècle, une fiction historique de Guillaume Cochard et Sarah Farkas, réalisée par Cédric Aussir et commentée par l'historienne de l'Art et archéologue, Marie-Ève Sténuit.

Femmes Pirates © Getty / Candela Foto Art / Kreuziger

C’est une histoire de pirates que Stéphanie Duncan va nous raconter... avec tous les ingrédients d’une vraie histoire de pirates : combats à l’épée, abordages, jambes de bois, beuveries, rapines, courses poursuites dans les mers turquoises des Caraïbes… et même, ce que redoutent plus les pirates : la potence !

L’histoire se passe au tout début du XVllle siècle. Une époque où la vie humaine ne vaut pas cher, où celui qui n’a rien ne peut compter que sur ses bras pour survivre…

Trimer, crever de faim, obéir… alors, pourquoi ne pas prendre le large et devenir pirate ?

C’est illégal bien sûr, l’espérance de vie est courte, mais au moins on est en bande, on a de quoi manger et boire, on partage le butin et on peut dire ce qu’on pense du chef !

Parmi les hommes qui ont choisi cette vie de violence et d’aventure, il y eut aussi des femmes. Clandestines. Et non moins pirates.

Combien ? On ne sait pas trop. Une de celles dont le nom a traversé les siècles s’appelait Mary Read. C’est son histoire, flamboyante et éphémère, que nous allons raconter.

L’invitée

Marie-Ève Sténuit, historienne de l’art et archéologue, auteur de nombreux livres sur des thèmes liées à la mer.

Vous pouvez également retrouver l'auteur dans cette publication de France Inter qui lui est consacrée, Marie-Ève Sténuit, raconteuse de l'Histoire.

Bibliographie de l'invitée

Les Frères Y, publié au Castor Astral en 2005,

Femmes pirates, les Écumeuses des Mers, publié aux Editions du Trésor en 2015,

Une Femme à la Mer, Aventures de Femmes naufragées, publié aux Editions du Trésor en 2017.

La fiction

Mary Read, pirate des Caraïbes, une fiction de Guillaume Cochard et Sarah Farkas, réalisée par Cédric Aussir.

Avec les voix de :

Mary Read : Pauline Belle

Anne Bonny : Alyzée Soudet

Jack Rackham : Clément Bresson

Largo Alexis : Rangheard

Margaret Jane : Pauline Moulène

Hudson : Christophe Brault

le Juge : Jacques Poix-Terrier

ainsi que les voix additionnelles de Bastien Bouillon, Jeff Esperansa et Stéphane Szestak

et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Manu Couturier et Emmanuel Armaing

Assistant de réalisation : Yaël Mandelbaum

Réalisation : Cédric Aussir

Musique

Ma Mama du collectif Toto Bona Lokua.

Pour communiquer

Pour communiquer au sujet des émissions, n'hésitez pas à rejoindre la page facebook de Autant en emporte l'Histoire.

Les émissions sont réécoutables et podcastables sur le site de France Inter.

(Cette émission est une rediffusion du dimanche 22 octobre 2017)