L’histoire que je m’apprête à vous raconter est l'une des pages les plus brûlantes de la Révolution française…

Fersen (Tyrone Power) et Marie-Antoinette (Norma Shearer) dans "Marie-Antoinette" de W. S. Van Dyke © Getty

À l’été 1791, Louis XVI, la reine et leurs enfants, après l’échec de la fuite à Varennes, ont été ramenés à Paris. La famille royale et la monarchie elle-même, menacées par la colère populaire, sont désormais en sursis. Ayant la Révolution en horreur, Marie-Antoinette place tout son espoir dans une intervention étrangère, et dans l’homme qu’elle aime et qui l’aime, le comte suédois Axel de Fersen, qui va tout tenter pour sauver la famille royale. Pendant des mois, Axel et Marie-Antoinette ne vont cesser de s’écrire et de s’aimer à distance. Une correspondance à haut risque, cryptée, fiévreuse, qui plus de 200 ans après, commence enfin à livrer ses secrets : révélant une Marie-Antoinette, non seulement victime et martyre de la Révolution, mais aussi femme politique, puisqu’elle tenta d’infléchir le cours des événements. Et Marie-Antoinette, femme amoureuse : une reine de France qui commit le pire des péchés : avoir un amant.

L’invitée Evelyne Lever, historienne, spécialiste de l’Ancien régime.

La fiction AMA, Axel aime Marie-Antoinette, de Jean-Benoît Patricot, réalisée par Hélène Bizieau.

Avec les voix de :

Marie-Antoinette : Anna Cervinka

Axel de Fersen : Stéphane Varupenne.

Anna Cervinka et Stéphane Varupenne viennent tous deux de la Comédie-Française.et l'équipe de réalisation :

Prise de son, montage et mixage : Valérie Lavallart et Arnaud Chappatte

Réalisation : Hélène Bizieau

Les livres d’Evelyne Lever

Dictionnaire amoureux des reines (Plon)

C'était Marie-Antoinette (Hachette pluriel)

Marie-Antoinette, journal d'une reine (Tallandier)

Correspondance de Marie-Antoinette 1170-1793 (Tallandier)

Autre ouvrage de référence

Marie-Antoinette et le comte de Fersen, la correspondance secrète d'Evelyn Farr (l'Archipel) qui rassemble l'intégrale des lettres dont six inédites.

