Au XVIIIe siècle, avec le Siècle des Lumières, l'Europe tenta d'éradiquer l'obscurantisme. L'émission narre l'histoire de la dernière "sorcière" exécutée en Suisse en 1782, récit exemplaire de l'auteure, Camille Azaïs. Pour commenter la fiction, Stéphanie Duncan s'entretient avec l'historien Michel Porret.

"Intérieur d'une cuisine" ou la vision du quotidien des servantes au XVIIIe siècle © Getty / Hulton Fine Art Collection

13 juin 1782. L’excitation est à son comble à Glaris, une petite ville en apparence tranquille de la Suisse alémanique, enchâssée par de hautes montagnes.

Une foule nombreuse et bruyante s’est amassée sur la grand place où a été dressé un échafaud. Personne ne veut manquer le spectacle : l’exécution d’Anna Göldi, la domestique du Docteur Tschudi, condamnée à mort pour avoir empoisonné une petite fille et pactisé avec le diable. La pauvre femme, le corps déjà meurtri par de longues tortures, est décapitée, et ses restes, enfouis sans pitié sous l’échafaud, loin de toute terre consacrée.

Anna Göldi, qui avait le malheur d’être célibataire et de venir d’un autre village, fait partie de la longue cohorte d’hommes et surtout de femmes, qui dans l’Histoire, ont été condamnés à mort pour sorcellerie.

Souvent des femmes seules, sans enfant, vieilles, marginales, parfois rebelles… Toutes, victimes expiatoires de la folie irrationnelle et meurtrière qui a embrasé l’Europe au début du XVe siècle… et qu’en ce siècle, dit des Lumières, on croyait avoir définitivement éteinte.

L'invité

Professeur d'histoire moderne à l'Université de Genève, spécialiste du Siècle des Lumières et de l’Histoire du Droit, Michel Porret a consacré plusieurs livres et articles à la chasse aux sorcières, notamment dans le numéro de février 2019 de la revue L’Histoire.

Il est également l’auteur du livre L'Ombre du Diable : Michée Chauderon, dernière sorcière, exécutée à Genève (1652) qui vient d’être réédité aux éditions Georg.

La fiction

Anna Göldi, une sorcière au temps des Lumières, une fiction de Camille Azaïs, réalisée par Christophe Hocké.

Avec les voix de :

Anna Göldi – Anne-Lise Heimburger

Johann Walser - Vladislav Galard

Jakob Steiner - Julian Eggerickx

Johann Tschudi - Grégoire Monsaingeon

Elsbeth Tschudi - Virginie Colemyn

Annamiggeli - Rita Merle

Un gardien – Philippe Beautier

Et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Sophie Bissantz

Prise de son, montage et mixage : Bernard Lagnel et Antoine Viossat

Assistante à la réalisation : Léa Racine

Réalisation : Christophe Hocké

Un extrait de la fiction

En attendant la diffusion dimanche 31 mars prochain, nous vous proposons d'écouter un extrait de cette fiction ; ce moment où l'une des petites filles découvre avec terreur des aiguilles dans son verre de lait.

1 min Un événement trouble le goûter distribué par la servante Anna Göldi Par Christophe Hocké

Pour en savoir plus

La musique

