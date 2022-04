Le 20 septembre 1519, la flotte de Magellan hissait la voile et quittait l’Espagne, et le rêve du navigateur allait devenir réalité.

Le navire Victoria à Séville, après son tour du monde. (Gravure de 1807) © Getty / PHAS

« Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, fatigués de porter leurs misères hautaines, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal… » Le poème de José-Maria de Heredia en dit long de la fascination que n’en finissent pas d’exercer les grands explorateurs.

Le 20 septembre 1519, la flotte de Magellan hissait la voile et quittait l’Espagne : la Trinidad, le San Antonio, la Concepcion, le Santiago et la Victoria. Cinq caraques de moins de 30 mètres de long, qu’on a du mal aujourd’hui à imaginer affronter les flots rugissants du cap Horn. Il en fallait du courage, à Magellan et à ses hommes, pour explorer des routes maritimes jamais empruntées avant eux. Ils connaîtront tout : maladies, tempêtes, batailles, mutineries… et ne seront que 35 quelques années plus tard à rentrer à Séville.

Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c’est le début de l’histoire. Comment « le rêve héroïque » de Magellan est devenu réalité.

L 'invité de Stéphanie Duncan est Michel Chandeigne, éditeur et auteur, spécialiste du Portugal, de sa littérature et son histoire.

La fiction : Le Serment de Magellan, une fiction de Sarah Farkas

Avec les voix de :

Magellan : Christophe Brault

Béatrice : Élodie Colin

Alvarez : Aymeric Lecerf

Faleiro : Aurélien Osinski

Diego : Philippe Duclos

Aranda : Philippe Loffredo

Le policier : Yann Sundberg

Le tavernier : Christophe Laubion

Et l'équipe de réalisation :

Bertrand de Roffignac et Tibor Radvanyi

Prise de son, montage, mixage : Antoine Viossat, Victoria Aspert et Jehan-Richard Dufour

et Bruitages : Bertrand Amiel

Assistant à la réalisation : Pablo Valero

Réalisation : Baptiste Guiton

Les Livres

Idées reçues sur les Grandes Découvertes XVe-XVIe siècles - Michel Chandeigne, Jean-Paul Duviols - paru aux éditions Le Cavalier Bleu.

Longtemps réduites à celle du Nouveau Monde en 1492, les Grandes Découvertes furent beaucoup plus vastes et mobilisèrent non seulement l'Espagne et le Portugal, mais aussi marins, savants, banquiers et missionnaires de toute l'Europe.

En moins de cent ans, le monde connu décupla, un océan et un continent furent découverts et, peu ou prou, l'espace fini tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Comme tous les grands événements, les mythes empiètent sur les faits. De l'école de Sagres d'Henri le Navigateur au tour du monde de Magellan, de l’œuf de Colomb aux bateaux en feu de Cortès et à la route des Indes de Vasco de Gama, ce livre recense et analyse les idées reçues les plus répandues sur les Grandes Découvertes.

Les éditions Michel Chandeigne

Michel Chandeigne est libraire, éditeur et conférencier, spécialiste des pays lusophones et de l’histoire des Grandes Découvertes. Il est devenu typographe en 1981 (prix GLM en 1982), puis a découvert le Portugal et la culture portugaise en 1982-1984, quand il a été nommé professeur de Biologie au Lycée français de Lisbonne. À son retour, il installe ses presses dans l’arrière-boutique de la Librairie Portugaise et Brésilienne qu’il fonde en 1986 rue Tournefort. En 1992 il crée les éditions Chandeigne avec Anne Lima, qui les dirige depuis lors. En 2012, la librairie déménage près du Panthéon, place de l’Estrapade. Sous son nom, il a dirigé plusieurs ouvrages aux éditions Autrement (Lisbonne, les Découvertes, Goa) et signé – ou co-signé – une quarantaine de traductions de poésie portugaise (Fernando Pessoa, Nuno Júdice, António Ramos Rosa, Eugénio de Andrade, etc…), chez Gallimard, Christian Bourgois, à La Différence, L’Escampette, Lettres Vives, etc. Sous le pseudonyme de Xavier de Castro, il a réalisé une dizaine d’ouvrages aux éditions Chandeigne, dont un monumental Voyage de Magellan 1519-1522 qui rassemble et confronte pour la première fois tous les témoignages directs sur l’expédition et fait aujourd’hui référence dans le monde.

Magellan - par Stefan Zweig, paru aux éditions Grasset.

(1ère diffusion : 20.11.2016)