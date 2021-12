C’est un tableau sublime que l’on peut voir au Louvre, « la mort de la Vierge ». Une femme dans une robe d’un rouge éclatant, est étendue sur le dos, pieds nus, une main posée sur son ventre. Elle vient de mourir.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, en français Caravage ou le Caravage. Image du peintre tirée du dictionnaire historique de Crabb publié en 1825. © Getty / Universal History Archive/Universal Images Group

C’est la Vierge bien sûr, un personnage sacré. Mais il n’y a rien de divin dans cette scène car c’est d’abord une femme que le Caravage a peinte ici : un être humain mortel qui nous ressemble, avec un corps de chair et de sang. Comble de la transgression : c’est sans doute une prostituée, la belle Anna Bianchini qui, dans sa robe écarlate, a posé pour le peintre romain.

Qu’il peigne des saintes en extase, des pauvres aux pieds sales ou Judith tranchant la tête d’Holopherne, le Caravage, maître du clair-obscur, semble nous interpeller : « Regardez ! Ne détournez pas les yeux ! », la réalité humaine est ainsi, faite de sublime et de trivial, de beauté et de violence, d’ombre et de lumière.

Une vision tourmentée du monde, à l’image sans doute de Caravage lui-même. Car le peintre qui nous bouleverse encore aujourd’hui par son humanité est le même homme querelleur et violent, prêt à tirer l’épée à la moindre colère et qui sera un jour condamné à mort pour homicide et contraint à l’exil.

L'invité

Michel Hilaire, conservateur général du patrimoine, directeur du musée Fabre de Montpellier, commissaire de l’exposition Corps et ombres, Caravage et le caravagisme européen en 2012.

La fiction

« Le Caravage, peintre de génie et voyou » de Jean-Baptiste Sabiani

