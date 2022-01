Adolescente, Alma Schindler se rêve compositrice...

Alma Mahler et ses filles (1906) © Getty / Imagno/Collection : Hulton Archive

Elevée à Vienne dans le milieu des intellectuels et des artistes, cette musicienne douée s’imagine devenir une des premières femmes à s’accomplir par son art. Mais c’est tout autre chose qu’elle fera de sa vie. Cette belle jeune fille qui ensorcèle les hommes par son intelligence et ses formes voluptueuses va devenir cette chose étrange que l’on appelle une « muse » !

En épousant le grand compositeur Gustav Mahler, de 19 ans son aîné, Alma accepte de renoncer à ses ambitions pour se consacrer à son mari et sa famille. Mais alors qu’elle est sur le point de sombrer dans la dépression et l’alcool, sa vie prend un nouveau tournant quand son époux meurt. Et comme si elle voulait rattraper le temps perdu, la veuve Alma Mahler, douée d’un fort pouvoir de domination, va multiplier les amants et les maris, tous de grands artistes ou de grands écrivains.

En 1912, alors que la capitale de l’empire austro-hongrois brille de ses derniers feux, Alma Mahler va vivre avec le peintre expressionniste Oskar Kokoschka une passion dévorante qui conduira l’artiste aux frontières de la folie.

FIN

Notre invitée est Catherine Sauvat, écrivaine, autrice de nombreuses biographies. Notamment celle d’Alma Mahler (publiée chez Payot en 2009 et 2012 en format de poche)

Son dernier livre : « Depuis que je vous ai lu, je vous admire : visites d'écrivains à leurs maîtres » (Fayard 2021)

Fiction « Alma Mahler, la femme silencieuse » de Camille Azais

Avec :

-Alma Maher : Anne-Lise Heimburger

-Oskar Kokoschka : Julian Eggerickx

-Lily Lieser : Carine Goron

-l’employé : Léo-Antonin Lutinier

Bruitages : Sophie Bissantz

Prise de son, montage, mixage : Eric Villenfin, Titouan Oheix

Assistante à la réalisation : Manon Dubus

Réalisation : Christophe Hocké

CD : "If you lie down with me" de Lana Del Rey