"Autant en emporte l’Histoire" nous emmène en 1907, sur le "Snark", où Jack London et sa femme Charmian partent pour un tour du monde qui va durer deux ans...

L'écrivain Jack London avec ses compagnons de voyage, à bord du "Snark". © Getty / Apic

Le 23 avril 1907, le Snark, un magnifique deux-mâts de dix-sept mètres, quitte le port d’Oakland, dans la baie de San Francisco. À son bord, l’écrivain américain Jack London, alors au fait de sa gloire, et sa femme Charmian, son deuxième grand amour, qu’il a épousée un an plus tôt.

C’est le début d’un tour du monde qui doit les conduire en Nouvelle Zélande, Australie, Japon, Chine, Inde, Mer rouge, Europe et les ramener aux États-Unis par l’Océan Atlantique. Si la traversée ne se passe pas comme prévu, la croisière du Snark (qui va durer deux ans) n’en finit pas de nous faire rêver, plus de cent ans après.

Aventure maritime et ethnographique dans un océan Pacifique encore mal connu… Aventure littéraire puisque c’est à bord du Snark que l’écrivain composera son chef d’œuvre Martin Eden… Une belle histoire d’amour aussi, celle de Jack London et de Charmian Kittredge, deux êtres égaux, épris de liberté…

L'invité :

L'invité de Stéphanie Duncan est Olivier Weber, écrivain-voyageur et grand reporter.

La fiction :

Jack London, un surhomme fragile, une fiction de Christel Mouchard, réalisée par Pascal Deux.

Avec :

Charmian Kittredge London : Chloé Réjon

Jack London : Éric Herson- Macarel

Martin Johnson : Florent Cheippe

Osa : Charlotte Campana

Valet : Patrick Hauthier

Avec les voix de : Antonin Fresson, Norbert Ferrer et Mathieu Rauchvarger.

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage : Pierre Minne et Ludivine Caron

Assistante à la réalisation : Sophie Pierre

Réalisateur : Pascal Deux

La musique

Norah Jones - Flipside - Label Blue Note Records (2016)

Les livres

Jack London - L’Appel du Grand Ailleurs - auteur Olivier Weber, paru aux éditions Paulsen

Une biographie à l'iconographie très variée retraçant le parcours et les voyages du grand auteur, à travers son regard. L’ouvrage est enrichi de 250 illustrations.

Les Vies de Jack London - auteurs, Michel Viotte et Noël Mauberret, aux Éditions de la Martinière

Cet ouvrage, publié à l'occasion du centenaire de la mort de Jack London, retrace, au travers d'une iconographie exceptionnelle, le destin hors du commun de l'auteur mondialement connu de L’ Appel de la Forêt**, de** Croc-Blanc ou de Martin Eden**,** et montre de quelle façon sa vie aventureuse inspira toute son œuvre.

Jack London - Aventures en Mer - présenté par Olivier Péretié aux Éditions Omnibus

Cinq grands récits consacrés à la mer – sa passion ! – par le plus attachant des écrivains aventuriers. Jack London avait de la mer plein les yeux. C'est comme chercheur d'or, vagabond, grand reporter, qu'il s'était fait connaître… mais sa vraie passion était la voile. Une passion née quand il avait douze ans – l'âge de son premier bateau. Une passion pour laquelle il frôla souvent la mort, et qu'il a racontée au fil de quelques romans et récits qui sont aujourd'hui parmi les plus beaux de la littérature maritime. Charmian, sa femme, disait de lui : "C'est sur l'eau qu'il était le plus heureux." À le lire, nous le sommes avec lui.

Elles ont conquis le monde - Les grandes aventurières 1850-1950 - auteurs, Alexandra Lapierre et Christel Mouchard, aux Éditions Arthaud

Les grandes aventurières ne sont plus seulement des courtisanes : ce sont des conquérantes d'un type nouveau apparu dans la première moitié du XIXe siècle. Des femmes qui voulaient être des géographes, des botanistes, des ethnologues - bref des exploratrices à part entière ! Elles ont conquis le monde, d'Est en Ouest et du Nord au Sud, le collet bien monté, pour que leur vertu ne soit en rien suspectée, leur corset étroitement lacé. Mais sous cette armure, vibraient des émotions violentes, des sentiments brûlants. Et beaucoup ont vécu des amours qui, pour être secrètes, n'en furent pas moins passionnées.

1ère diffusion : 12.02.2017