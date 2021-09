Pour raconter la vie passionnante de La Grande Mademoiselle, petite-fille d'Henri IV et cousine de Louis XIV, voici une fiction de Jean-Benoît Patricot, réalisée par Sophie-Aude Picon. Pour la commenter, Stéphanie Duncan s'entretient avec l'historienne Sophie Vergnes.

Portrait d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier. © Getty / API/Gamma-Rapho

Jamais sans doute n’a-t-elle été aussi heureuse que ce 25 mars 1652 : Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, dite la « Grande Mademoiselle », enfourche son cheval et à la tête de son escorte, file à bride abattue vers Orléans, bien décidée à empêcher les troupes royales de prendre la ville. La Grande Mademoiselle qui est pourtant la petite fille d’Henri IV et la cousine de Louis XIV, c’est encore elle, quelques mois plus tard, que l’on verra à Paris du haut de la Bastille, donner l’ordre de tirer le canon contre l’armée du roi. Enfin un rôle à sa mesure ! Ou à sa démesure !

La Grande Mademoiselle fait partie de ces femmes de la noblesse française, longtemps oubliées, qui au milieu du 17ème siècle ont pris le parti de la Fronde, contre celui de la régente Anne d’Autriche et de son ministre Mazarin. Se mêlant de politique, haranguant le peuple, commandant des hommes, prenant des risques physiques, ces dames se révèlent de farouches guerrières. La Grande Mademoiselle, fière et indépendante, grande amoureuse aussi, donnera du fil à retordre à Louis XIV et paiera cher le prix de son audace.

Notre invitée est Sophie Vergnes, historienne, professeur agrégée et l’autrice du livre "Les frondeuses. Une révolte au féminin" (éditions Champ Vallon).

A lire aussi « En finir avec l’homme » (éditions Ixe) d'Eliane Viennot, qui raconte comment le mot « homme » a fini par désigner l’espèce humaine dans son intégralité.

Fiction : La Grande Mademoiselle, une héroïne de la Fronde, de Jean-Benoît Patricot

