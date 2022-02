"Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur"…

Henri Beyle, plus connu sous le nom de plume de Stendhal, auteur de "La Chartreuse de Parme" © AFP / Peinture de Johan Olaf Sodermark/Josse / Leemage

C’est par ces mots glorieux, eux-mêmes entrés depuis dans la légende, que Stendhal le 4 novembre 1838, entame l’écriture, ou plutôt la dictée, de son roman qui sera son dernier, "La Chartreuse de Parme".

Il faut l’imaginer, Stendhal. Dans son appartement de la rue Caumartin à Paris, l’écrivain, pour ne pas être dérangé, a demandé à son portier de dire à tout le monde qu’il est à la chasse. Pendant 53 jours, à raison de 20 ou 30 pages quotidiennes, Stendhal va inventer son livre et le dicter à son copiste ( le brave Bonavie qui ne prend que 20 centimes la page !) et le 26 décembre enfin, donner naissance à son chef d’œuvre.

"La Chartreuse de Parme"… Par ce roman l’écrivain de 55 ans qui a beaucoup vécu, écrit et aimé, mais qui n’a plus que quelques années à vivre, se souvient de sa jeunesse tumultueuse et du choc esthétique et sensuel éprouvé par le jeune Grenoblois, comme une deuxième naissance, en découvrant l’Italie.

Notre invité est Philippe Berthier, spécialiste de la littérature du XIXe siècle, professeur émérite à l'université Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il a coédité les Oeuvres romanesques complètes de Stendhal dans la Bibliothèque de la Pléiade. Auteur de très nombreux ouvrages sur Stendhal, notamment : Stendhal et "le grand art de voyager" paru en 2021 chez Honoré Champion ; Stendhal : vivre, écrire, aimer aux éditions de Fallois.

Fiction : « La Chartreuse de Parme, Stendhal et l’Italie » d’Isabelle Bournat

