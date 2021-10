Un petit matin de mars 1923, une jeune femme et un jeune homme marchent sur le boulevard Montparnasse à Paris. Ils viennent de passer la nuit ensemble mais chastement, endormis l’un contre l’autre dans le jardin du Bullier, la salle de bal à la mode.

Portrait de Bronia (à gauche) et Tylia Perlmutter à Paris en 1922. © Getty / Apic

Ils ne se connaissent que depuis la veille mais déjà ils s’aiment et ne veulent plus se quitter. Elle, Bronia Perlmutter, a 16 ans. Lui, c’est Raymond Radiguet, 20 ans, l’écrivain déjà célèbre pour son sulfureux Diable au corps. Mais lui n’a plus que neuf mois à vivre.

Cette histoire d’amour, lumineuse et fugace, demeurera longtemps secrète. Car Bronia Perlmutter, devenue par la suite Madame René Clair, l’épouse respectable du célèbre cinéaste, refusera toujours d’en parler. Jusqu’au jour où, à plus de 90 ans, elle accepte enfin de la raconter.

Car cette histoire rappelle aussi une époque : celle, pas très sage, de la bohème des années 20. Où Bronia, jeune orpheline d’origine juive russo-polonaise exilée à Paris, belle, douée et pauvre, va poser, parfois nue, pour Man Ray, Kisling ou Picabia, et vivre l’incroyable effervescence artistique du Montparnasse des années folles.

L'invité

Pierre Philippe, écrivain, documentariste

La fiction

“Bronia Perlmutter, de Raymond Radiguet à René Clair” de l’écrivain Didier Blonde

Avec les voix de :

Bronia Perlmutter à 16 ans : Anna Cervinka de la Comédie-Française.

Bronia Perlmutter à 90 ans : Francine Bergé

Tylia Perlmutter : Léonie Pingeot

Man Ray: Paul Spera

Thora Dardel : Alice Allwright

Raymond Radiguet : Bastien Chevrot

Jean Cocteau : Mickaël Delis

Équipe de réalisation :

Bruitages: Bertrand Amiel

Prise de son, montage et mixage: Julien Doumenc, Matthieu Le Roux

Assistante à la réalisation : Alexandra Garcia-Vilà

Réalisation: Cédric Aussir

Les livres

« Une robe noire, avec traîne » aux éditions La Pionnière.

« Carnet d'adresses de quelques personnages fictifs de la littérature » édité chez Gallimard (dans la collection « L'Arbalète ») et qui a reçu le Prix Hennessy du Livre 2020.

