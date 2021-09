Fernande Olivier fut l'un des amours de jeunesse de Picasso à Paris. Une fiction, suivie d'un entretien avec Frédéric Ferney, l'auteur du livre "Picasso Amoureux".

Pablo Picasso et Fernande Olivier © Getty / Heritage Images/ Fine Art Images/Heritage Images

« Mademoiselle, j’aimerais peindre votre portrait. Voudriez-vous poser pour moi ? »

Comment ne pas dire oui ? Ses yeux noirs, rieurs, intenses… sa bouche sensuelle ; cette énergie qui se dégage de tout son être… Et cette passion qui affirme que vous êtes la première, la seule femme, l’unique amour, l’égérie, la Muse… Comment auraient-elles pu résister à l’amour de Pablo Picasso ?Elles s’appelèrent Olga Koklova, Eva Gouel, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, Jacqueline Roque, celles qui (entre beaucoup d’autres) inspirèrent le célèbre peintre et parfois partagèrent sa vie…

Mais bien avant elles, il y eut Fernande, la « belle Fernande », un prénom comme on n’en fait plus, qui sent bon les années 1900. Celui qui deviendra, dit-on, le plus grand artiste du 20e siècle est alors un peintre pauvre, inconnu. Il ne parle pas un mot de français, cet Espagnol qui vient de débarquer à la butte Montmartre.

C’était le temps du Bateau-Lavoir, le temps de la dèche et des copains, Max Jacob et Guillaume Apollinaire. C’est à travers les yeux de Fernande (de beaux yeux en amande) que je vais raconter cette histoire.

L'invité de Stéphanie Duncan est Frédéric Ferney, écrivain et critique littéraire.

La fiction : Fernande et Pablo, une fiction de Julie Birmant, réalisée par Baptiste Guiton.

Picasso amoureux - auteur Frédéric Ferney paru aux Éditions Rabelais.

Ce livre est dédié à sept femmes aimées du peintre et qui l'ont inspiré. Chacune d'elles est associée à un moment de l’œuvre de Picasso : Germaine pour la période bleue, Fernande pour la rose, Éva correspond à la période des collages, Olga au surréalisme, Dora au tableau Guernica, etc.

Rodin amoureux - auteur Frédéric Ferney paru aux Éditions Rabelais.

L’œuvre du sculpteur Auguste Rodin, analysée à travers les femmes qu'il a aimées : Rose, Camille, Claire, Gwendolen, Isadora, Hilda, Nuala, Jeanne, etc.

Pablo -Volume 4, Picasso - auteur Julie Birmant et Clément Oubrerie paru chez Dargaud.

En mai 1907, Pablo peint frénétiquement et Fernande, qui s'ennuie, adopte une petite Raymonde qu'elle finit par ramener à l'orphelinat. Horrifié par cette décision, Pablo quitte sa compagne. Il rencontre le Douanier Rousseau, D.H. Kahnweiler, jeune galeriste, et Georges Braque. Tous deux vont bientôt quitter Montmartre et leurs anciennes amours pour vivre le cubisme et l'avènement de l'art moderne.