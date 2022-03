Sombre affaire que celle des Poisons fit frémir le royaume de France de 1679 à 1682 ! Stéphanie Duncan invite l'historien Jean-Christian Petitfils pour évoquer cette histoire.

Le roi de France Louis XIV avec la Marquise de Montespan. Gravure du 19eme siècle. © AFP / Bianchetti/Leemage

Si je vous dis « Louis XIV », qu’est-ce que cela vous évoque ? La première image qui vous vient sans doute en tête comme à moi, c’est celle du château de Versailles, grandiose et classique, ses immenses jardins tirés au cordeau où rien n’est laissé au hasard, le raffinement des opéras de Lully ou des alexandrins de Racine, et bien sûr le faste d’une cour toute entière consacrée à la gloire du Roi-Soleil… Oui, il fut sans aucun doute cela, le règne de Louis XIV. Mais on le sait moins, il avait aussi sa face sombre, souterraine, sacrilège, criminelle.

L’Affaire des Poisons, qui fit frémir le royaume de 1679 à 1682, fut l'une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps. Aux ramifications si tentaculaires et inattendues qu’elle terrifia la police et le Roi lui-même… Elle va nous entraîner dans les bas-fonds de Paris, dans de sombres officines, où des pseudo sorcières concoctaient de vrais poisons à base d’arsenic et de venin de crapaud. Dans des chapelles où des prêtres célébraient des messes noires en l’honneur de Belzébuth… Cette folie meurtrière et sacrilège n’épargna aucune classe sociale, pas même la noblesse, pas même la Cour de Versailles, pas même l’entourage le plus proche du Roi.

L'invité de Stéphanie Duncan est l'historien et écrivain Jean-Christian Petitfils.

La fiction : Louis XIV et l’Affaire des Poisons, une fiction d'Isabelle Polin, une réalisation de Laurence Courtois.

En 1679, à l'apogée du règne de Louis XIV, éclate l'une des plus vastes affaires criminelles de tous les temps : l'Affaire des Poisons, aux ramifications gigantesques, dans laquelle se trouvent mêlées des centaines de personnes, dont les plus grands noms de la cour de France, notamment la favorite du Roi, Mme de Montespan.