À quoi ressemble la vie quand, à quatre ans, on réchappe d’un naufrage ? Qu’est-ce qui prime ? La douleur de voir s’engloutir dans les flots ses proches et avec eux, toutes ses certitudes ? Ou au contraire, un appétit plus aigu pour saisir le bonheur quand il passe ?

Portrait des frères Michel et Edmond Navratil, survivants du naufrage du Titanic. © Getty / Universal History Archive/Universal Images Group

Ces questions, et bien d’autres, Michel Navratil a dû, plus tard, se les poser. Lui qui, à quatre ans, avec son petit frère, fit partie des 700 rescapés du naufrage du Titanic, le 15 avril 1912…

L’avenir s’annonçait radieux pourtant quand quatre jours plus tôt, le paquebot flambant neuf avait quitté l’Angleterre. Cap sur New York… Un navire de luxe, ultra-moderne, ultra-rapide, garanti insubmersible….

Un symbole aussi de cette époque d’avant la Première Guerre mondiale, confiante dans la toute-puissance de la technique et du progrès… Jusqu’à ce qu’un iceberg, et un enchaînement d’erreurs humaines, viennent fracasser le rêve.

Le père de Michel Navratil, comme les centaines de migrants de troisième classe, croyait en sa bonne étoile. Ses enfants sous le bras, il partait tenter sa chance en Amérique, laissant derrière lui quelques réalités encombrantes…

Cette émission est une rediffusion du 17.12.2017

L'invité

Gérard Piouffre, écrivain, journaliste spécialisé dans la marine et l’aviation, auteur d'ouvrages sur le Titanic.

La fiction

Michel Navratil, orphelin du Titanic de Renaud Meyer, réalisée par Michel Sidoroff.Avec les voix de :

La journaliste : Géraldine Szajman

Michel (Lolo) Navratil : André Oumansky

Michel Navratil : Miglen Mirtchev

Louis Hoffmann : Alexandre Medvedev

Lolo enfant : Brigitte Lecordier

Un steward : Didier Merigou

Margaret Hays : Chloé Baker

Et l'équipe de réalisation :

Bruitages : Bertrand Amiel

Prise de son / montage et mixage : Philippe Bredin et Pierre Henry

Assistante à la réalisation : Clémence Gross

Réalisation : Michel Sidoroff

Les livres

Les femmes et les enfants d’abord ! Les grands naufrages de l’histoire , de Gérard Piouffre (First Editions)

Et à paraître en mars 2018, Le Titanic, vérités et légendes, de Gérard Piouffre (éditions Perrin)

Les enfants du Titanic, l’histoire vraie de deux rescapés, d'Elisabeth Navratil (Livre de Poche)

Navratil d’Olivier Douzou et Charlotte Mollet, aux éditions du Rouergue

La musique HER : Blossom Roses

