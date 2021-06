Il y a les écrivains qui ont résisté, les armes ou la plume à la main, comme René Char, Vercors ou Desnos. Ceux qui ont collaboré activement, comme Brasillach ou Céline. Et à côté, il y a tous ceux qui ne furent ni des héros ni des salauds.

Jean Cocteau et Jean Marais © Getty

Jean Cocteau sans nul doute se serait reconnu parmi eux.

A l’automne 1940, alors que Paris vit désormais à l’heure allemande, le poète apolitique, antiraciste, qui ne jure que par l’Art, l’Amitié et l’Amour, compte bien poursuivre sa vie d’avant-guerre : écrire et produire des pièces de théâtre, et dans sa garçonnière du Palais-Royal, vivre avec l’homme qu’il aime, le jeune et beau comédien Jean Marais.

Mais rapidement, la réalité dans toute sa complexité va le rattraper : Jean Cocteau, homosexuel et opiomane, incarne tout ce que la morale de Vichy condamne. Et quand l’impétueux Jean Marais cassera la gueule à un journaliste de la collaboration, Cocteau fera le choix dangereux de la compromission.

Notre invité est François Rivière, romancier, critique littéraire, biographe. Auteur avec Laureline Mattiussi (dessins) de la BD Cocteau, l'enfant terrible paru chez Casterman.

A lire aussi :

Jean Cocteau sous l'Occupation - Cahiers Jean Cocteau n°14 (Non Lieu éditions) 2016

La biographie de Cocteau, de Claude Arnaud (éditions Gallimard)

Et je signale une exposition Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie qui se tiendra jusqu’en février 2022 au Mémorial de la Shoah à Paris.

La fiction

Jean Cocteau et Jean Marais, le couple terrible de l'occupation de Pascale Mémery

