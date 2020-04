Parmi les multiples espèces d'arbres que les conquistadors vont découvrir il y a les cacaoyers. Domestiqués et cultivés depuis longtemps dans des plantations à l'abri des grands arbres mères, leurs fruits, les cabosses sont de couleur rouge ou rose vif, pointus et plissés, et leurs fèves sont blanches et rondes. Ces précieuses fèves de cacao qui, dans toute l'Amérique centrale, servaient de monnaie et dont les Mayas et les Aztèques tiraient une boisson savoureuse, noble et sacrée : Le chocolat.

