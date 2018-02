La chanteuse, actrice et écrivaine Viktor Lazlo revisite, ce soir, ses origines antillaises pour Babel-sur-Seine. Nous nous arrêterons aussi à Daraya, Syrie, en compagnie de Delphine Minoui pour évoquer son dernier livre "Les passeurs de livres de Daraya" paru aux éditions du Seuil.

La chanteuse franco-belge Viktor Lazlo © AFP / Marcello Mencarini / Leemage

La Grenade et la Martinique avec Viktor Lazlo

Après avoir gagné cinq disques d'or au long de sa carrière, produit plus de dix albums, tourné dans 25 films de télévision et de cinéma, et écrit trois livres, Viktor Lazlo ne s'arrête pas en si bon chemin et sort un nouveau livre, Les passagers du siècle, et un nouvel album, Woman. Son disque parle d'elle, de sa place en tant que femme et mère. Elle évoque aussi les attentats de novembre 2015 à Paris et le choc qui s'en est suivi. Son roman, lui, dépeint l'expérience de l'horreur, de la traite négrière à la Shoah et met en scène des personnages en quête de liberté. Elle est ce samedi l'invitée de Babel-sur-Seine, pour discuter de ses accomplissements récents et des moments charnière de sa foisonnante carrière. A ses côtés , David Linx, compositeur et musicien avec qui elle collabore depuis 1986. Passionné par le jazz, il a fait partie des pionniers de l'utilisation de la cymbale "ride" pour tenir le rythme sur les morceaux de musique et a accompagné Claude Nougaro ou encore Eddy Louiss.

Pour l'émission, Viktor Lazlo choisit de nous lire des passages du texte "Idylle" de Guy de Maupassant (1884) et de nous faire écouter un morceau de Leona Gabriel "La grèv barré moin".

Détour en Syrie avec Delphine Minoui

Journaliste spécialisée dans le monde arabe et grande reporter au Figaro, Delphine Minoui, vient évoquer son nouveau livre Les passeurs de livres de Daraya. Fruit d'une correspondance menée par Skype entre la journaliste française et les militants de la banlieue rebelle de Daraya, son récit témoigne de la violence du régime de Bachar Al-Assad mais aussi de la force du désir de liberté de la jeunesse syrienne.

Babelophone part à Rangoun, en Birmanie

Cette semaine, Caroline Gillet nous présente Hpone, un danseur, finaliste du télé-crochet "Myanma's got talent". C'est à Paris, où il a vécu pendant cinq ans, qu'il se découvre une passion pour la danse. C'est là aussi qu'il a appris un jour la libération d'Aung San Suu Kyi. Ses parents ont appris la nouvelle à la radio et ça les a bouleversés. Pour Hpone, le changement se voit dans les universités qui sont plus ouvertes. Il y a plus de magasins, plus de fêtes dans les rues et plus d’interactions entre filles et garçons. "Pendant 50 ans, le pays avait été sous régime militaire, les gens ne sortaient pas après 18 heures, ils étaient très déprimants. Avant, il n’y avait qu’une raison de sortir : c’était pour protester, maintenant on sort pour faire des fêtes dans les rues." Hpone trouve ça néanmoins insuffisant et aimerait bientôt créer un centre chorégraphique dans son pays.

Coup de fil aux Philippines, sur l'île de Palawan

Partie faire un grand voyage en Asie et en Amérique du Sud, Elodie Landemaine nous appelle ce soir depuis les Philippines. Son voyage est à suivre en ligne, sur son blog interactif.

A table !

Le chef australien Peter Orr de Robert, nouveau bar du XIème arrondissement de Paris qui ouvre le 21 février, nous accompagne tout au long de la soirée pour pimenter les récits de voyage de l'émission. A ses côtés, la sommelière Myriam Rabhi de la cave parisienne La Goutte au Nez nous prépare une sélection de vins qui marient harmonieusement les saveurs évoquées dans les souvenirs des invités.

Programmation musicale