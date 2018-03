C’est de l’autre côté de l’Atlantique, en Argentine, que nous mène notre guide d’un soir Alfredo Arias. Celui qui cumule les casquettes d’auteur, dramaturge, metteur en scène et comédien, nous laisse entrer dans son univers propre, coloré, totalement fou, à l’image de son parcours.

L’Argentine est actuellement mise en scène par Alfredo Arias au théâtre de l'Athénée © Laura Lago

L’Argentine mise en scène par Alfredo Arias

On le connaît baroque, barge, joyeux et émerveillé. Alfredo Arias, ce touche-à-tout de la scène au regard mélancolique sera notre guide d’un soir. Alors accrochez-vous ! Fermez les yeux et ouvrez vos oreilles, le metteur en scène nous emmènera dans un voyage sensoriel. Cap sur l’Argentine !

Né en 1944 dans la banlieue de Buenos Aires, Alfredo Arias se lance très tôt dans le monde du spectacle en ajoutant sa petite touche épicée, colorée, et fantasmagorique. En 1968, après avoir fondé le TSE, il fuit la dictature en Argentine, vagabonde aux quatre coins du monde, et décide finalement de poser ses valises en France, à Paris. Ce Babelois à l’esprit barré ajoute sa pâte et met sur pieds des mises en scène spectaculaires, innovantes. Ses créations et son savoir-fait sont alors labélisés, ses pièces de théâtre attendues et analysées.

Ce samedi, il nous présentera Elle, une pièce de Jean Genet l’histoire du Pape qui se livre à une séance de photos, sa dernière réalisation mordante que l’on peut voir à l’Athénée. Sur scène, il est accompagné de sa compatriote, amie de toujours, Alejandra Radano, actrice et chanteuse argentine. Elle, qui avait joué dans les plus grandes comédies musicales dans son pays, était attirée par l’univers de notre invité. Elle a traversé l’océan Atlantique qui les séparait, l’a rencontré, et devenue à présent sa comédienne fétiche.

Pour l’émission, Alfredo Arias a décidé de nous lire un extrait de El jardín de senderos que se bifurcan (Le Jardin des chemins qui bifurquent), un poème extrait du recueil Fictions de Jorge Luis Borges et nous fera écouter "Balderrama" de Mercedes Sosa.

Petite pause en Turquie

Et si nous prenions des nouvelles de notre Babeltrotteuse Cloé Ando, 22 ans? Après un mois passé en Grèce, c’est en Turquie et plus précisément à Istanbul, que nous la retrouverons. Cette étudiante nantaise en architecture a décidé de tout plaquer le 15 octobre 2017 pour partir en quête de ses origines japonaises. Elle s’est ainsi lancée dans un périple 17 000 km à vélo de Nantes à Tokyo. Son voyage est à suivre sur sa page Facebook .

Moshimoshi Tokyo!

Aire urbaine la plus peuplée au monde, Tokyo impressionne par sa variété de styles architecturaux, résistants aux pires catastrophes. C’est particulièrement cette ville, symbole du gigantisme urbain, qui a intéressé le réalisateur de documentaires Thomas Risch. Dans son dernier reportage, Sauver Tokyo, diffusé sur RMC Découverte le mardi 6 mars, le journaliste, fasciné par les sujets scientifiques, nous fait découvrir cette métropole aux allures de laboratoire expérimental de l’architecture moderne.

Babelophone se paie un tour à Izmir!

C’est sur le continent asiatique, en Turquie, que le Babelophone de Caroline Gillet se cache. Cette semaine, faites la connaissance de Melda, 29 ans. Elle habite à Izmir, dans l’Ouest du pays, en collocation avec des amis. En ce moment, elle lit L’Atlas des continents brumeux de l’écrivain turc Ihsan Oktay Anar. Vivre dans le flou, ne pas avoir de réponses, c’est un peu son mantra. Elle qui fut si impliquée en politique au lycée, dit ne vouloir qu’une chose: danser.

À Table!

La cuisine argentine sera mise à l’honneur ce samedi, avec notre chef argentin-vénézuélien Berangel Martin. Commis du grand chef cuisinier Alain Ducasse, il a ouvert son restaurant Onoto il y a trois ans. Ce passionné de toujours nous préparera un dîner aux couleurs de l’Argentine, avec un soupçon de Venezuela. À ses côtés, ce n’est pas une sommelière mais une vigneronne, Alicia Hasenbalg, qui servira deux vins. Celle qui fut médecin en Argentine est aujourd’hui la propriétaire d’un vignoble Seclantas Adentro.

Programmation Musicale

"Taste" de Rhye

" Paradoxe" de Tim Dup

"La grenade" de Clara Luciani

"We no speak americano " de Yolanda Be Cool VS DCUP

"Luv" de Shig 02

"Chaos embedded" de Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd