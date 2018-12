Ce soir dans Babel, nous recevons Harrison Arevalo. Acteur dans la pièce “Les Idoles”, il viendra accompagné de trois de ses collègues, Manuela Beltran, Marlène Saldena et Jean-Charles Clichet. Ensemble ils vont nous faire voyager à travers leurs pays d'origines.

Harrison Arevalo, acteur, sur le plateau de Babel-sur-Seine © Radio France / Thomas Scaramiglia pour France Inter

De Bogotá au cours Florent

Né en Colombie, Harrison Arevalo est venu en France pour parfaire son apprentissage du théâtre au cours Florent à Paris ou il fait notamment la rencontre d'une de ses invitées de ce soir, Manuela Beltran. Actuellement sur un spectacle de Christophe Honoré, Les Idoles en salle du 11 Janvier au 1er février, il y a rencontré deux autres comédiens, Marlène Saldena et Jean Charles Clichet. Ensemble ils vont nous en dire plus sur cette production du théâtre de l’Odéon. À travers une photo, une bande-son, des odeurs et des senteurs, l'acteur va nous faire découvrir son pays natal, la Colombie.

Départ pour le Sinaï

C'est avec notre reporter Hadrien Gosset que nous partons aujourd'hui vers le Sinaï ou règne une torpeur de no man's land. La situation en Égypte est ambiguë avec le dernier bastion de l’État Islamique. En partenariat avec le magasine Marie Claire.

Ushuaïa à la canne

C'est Marie qui sera notre voyageuse sur Babel ce soir. Lancée à travers le monde pour un voyage à la canne et actuellement en Amérique latine, elle veut défendre la cause des femmes voyageant seules, son facebook : Yes I Canne.

Dans Demain l'Afrique, Soro Solo nous amène découvrir le Kliptown Youth Program en Afrique du sud.

À Table !

Au menu de cette émission, du foie gras, des fruits de mer et de la salade de fruits... des saveurs apportées par notre chef d'un soir, Jaime Corzo chef au bistrot Le Flaubert à Paris.

À la carte des vins de Babel, c'est Marina Guiberti de Divvino qui vient ce soir nous présenter sa sélection de vins. Pour commencer, un vin rouge Brésilien du domaine tormentas, ensuite, un vin blanc Argentin ( cépage bordelais/ sémillon)

Programmation musicale :