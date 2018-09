Ce samedi, une douce note d’Italie résonnera dans le studio de Babel. Préparez-vous à un voyage immobile riche, de Venise à Padoue, avec comme guide d’exception l’une des cadors de la littérature italienne, Simonetta Greggio, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, "Elsa mon amour".

Simonetta Greggio © Getty / Eric Fougere

Ciao Italia !

L’invité que nous allons vous présenter, est l’un des auteurs les plus lus et appréciés en Italie. D’ailleurs son oeuvre la plus connue, La Storia figure dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps. Il s’agit de l’écrivaine et essayiste italienne Simonetta Greggio. Dans son dernier romain, Elsa mon amour parût chez Flammarion à la rentrée, elle emprunte la voix d’une icône littéraire italienne, Elsa Morante, et raconte sa vie de façon romancée.

On ouvrira également la valise de notre invitée, celle qui nous mène dans le pays qui l’a vue naître, l’Italie, entre Padoue et Venise, sur les pas de son enfance.

À ses côtés, une compatriote, longtemps fan des écrits de Simonetta Greggio — et aujourd’hui une de ses amies proches — Grazzia Quaroni, commissaire d’exposition et directrice des collections de la fondation Cartier pour l’Art contemporain.

Coup de fil en Scandinavie

Chaque semaine, Babel est en connexion avec un voyageur intrépide. Ce samedi, dépaysement total! On vous présente Valentin Chapalain. Passionné de la Scandinavie depuis son plus jeune âge, il s’est lancé dans un périple à vélo de 80 jours, à la découverte de ces vastes paysages. Son voyage est à suivre sur sa page Facebook.

L’écologie en Allemagne : bons ou mauvais élèves ?

À l’heure des petits pas en France, l’Allemagne semblerait prendre le grand virage de la transition écologique au sérieux: des bâtiments rénovés pour réduire leur consommation et parc de bioénergies, l’Allemagne serait le bon élève de l’Europe. On en parle avec Olivier Hensgen, qui co-signe la Revue Dessinée, « l’Allemagne survoltée ».

Dans Demain l’Afrique, Soro Solo nous présente Ba Amadou, couturier et fondateur de la boutique parisienne African Beautiful. Ils nous parleront ensemble du grand retour du wax: autrefois méprisé, ce tissu africain est aujourd’hui la coqueluche des aficionados de la mode.

A table!

Chaque semaine, Babel tente de titiller vos papilles en invitant un chef et un sommelier. Ce samedi, dans nos assiettes, le chef à domicile Natalio Simanoto fera briller l’Italie à travers ses épices et ses goûts.

Côté boissons, c’est un habitué qui revient nous faire goûter ses nectars. Mathieu Wehrung, sommelier chez Soif d’ailleurs, nous apportera deux vins parmi sa vaste collection de grands crus, un blanc et un rouge, tous les deux italiens.

La programmation musicale

"Tata fatiguée" de Vaudou Game

"Broke My Own" de Shannon Shaw

"Sotto Le Stelle Del Jazz" de Paolo Conte

"La thune" d'Angèle

"Uncle Bill Goes Hi-Fi" de William Z VILLAIN

"Pastime Paradise" de Patti Smith