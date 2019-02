Babel a le plaisir de recevoir ce soir Salif Keita, chanteur d'origine malienne qui viendra nous enchanter au rythme de son nouvel album "Un autre blanc". Puis nous partirons en République démocratique du Congo avant de faire un détour par Fukushima au Japon. En bref, attachez vos ceintures, Babel Airlines décolle !

Salif Keita © AFP / Mujahid Safodien

Un autre blanc

Salif Keita est notre invité du jour, son dernier album Un autre blanc sorti à l'automne dernier continue de prolonger la lutte pour les albinos. Pour ce septuagénaire qu'on appelle "La Voix d'or de l'Afrique" après près de 50 ans de carrière musicale et plusieurs distinctions nationales, il est temps de tirer le rideau après cet album pour profiter d'un repos bien mérité. D'origine malienne, le poète est parti très jeune de son village de Djoliba, un des premiers villages reconstruit par l'USAID américaine après l'indépendance du Mali le 20 juin 1960. Depuis il a sillonné le monde en se plaçant, selon ses dires, sur l'arbre le plus haut, celui de la connaissance. Avec lui, Ray Lema, né en actuelle République Démocratique du Congo, doté d'aptitudes précoces pour la musique, le multi-instrumentiste est passé par la direction musicale du Ballet National du Zaïre avant de passer par les Etats-Unis où il débute sa carrière internationale puis de s'établir en France en 1982. Les deux hommes, issus de la même génération, se sont beaucoup côtoyés en tant qu'artistes popularisant les musiques africaines en France.

À travers une photo, une bande son, des odeurs et des senteurs, le chanteur nous emmène en voyage au Mali.

Retour à Fukushima en partenariat avec Marie-Claire

Nous recevons en plateau avec nous Elsa Guiol grand reporter mais également rédactrice en chef du magazine Marie-Claire et Guillaume Herbaut, photographe qui en décembre dernier sont partis au Japon afin de faire le point sur la situation à Fukushima et le retour des familles en contact avec des terres encore emplies de radioactivité.

Au large de l'atlantique

Ils en rêvaient et ils l'ont fait : La traversée de l'Atlantique solidaire à la rame en exactement 52 jours et 51 minutes, c'est ce que nous raconte Nicolas Saint-Bris qui, accompagné par Guillaume Barrage, a franchi la ligne d'arrivée le 2 février dernier à Antigua (Barbade) dans le cadre du Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018. Environ un million de coups de rames, c'est ce qui a fallu aux deux français pour parcourir les 4800 km de distance entre le point de départ de la Gomera aux Canaries, le 12 décembre dernier et la Barbade.

Dans demain l'Afrique Soro Solo nous amène au Sénégal avec la plateforme Mlouma où les petits producteurs peuvent vendre directement aux consommateurs

À Table !

À la table de Babel ce soir une nouvelle cheffe : Edith Gnapié, ivoirienne et directrice du restaurant Ohihéné et nous proposera de déguster en entrée une salade fraiche de gambas Black Tiger à l'ananas et au piment vert suivi d'un djoumgblé mélange de poulet et de poisson dans une sauce terre-mer accompagné de thô. Enfin pour conclure cette émission en beauté la cheffe nous proposera une de ses créations personnelles, le Mont Nimba en référence au point culminant de la Côte d'Ivoire.

Programmation musicale