Directrice du Théâtre National de Nice, Irina Brook a été bercé par les monologues shakespeariens, au point de créer le festival Shake Nice! La Parisienne de naissance et la Niçoise de cœur nous emmène à la découverte de l'Angleterre.

Good Morning England

Elle puise ses origines outre-Manche, au pays du thé, là où les mariages princiers font vibrer toute la population: le Royaume-Uni. Pourtant c’est en territoire français, à Paris plus précisément, qu’Irina Brook est née, d’un père et d’une mère réunis par l’amour de l’art. D’ailleurs, il n’en fallait pas plus pour qu’elle suive les traces de son inspirateur, Peter Brook, figure du théâtre anglais contemporain.

Cette dualité présente en elle la hante. Aujourd’hui, directrice du Théâtre National de Nice, elle y fait rencontrer des artistes émergents et l’auteur britannique par excellence: William Shakespeare. Une fascination pour ce célèbre dramaturge transmise par son père, Peter Brook, qui sera avec elle dans notre studio. Il est l’auteur d’un livre confidence Du bout des lèvres (Éditions Odile Jacob) où il mêle souvenirs personnels et réflexions sur le théâtre.

Pour l’émission, Irina Brook a décidé de nous lire le monologue de Jean de Gand dans Richard II, une pièce de théâtre de William Shakespeare et nous fera écouter "London Calling" du groupe punk rock britannique The Clash.

Et si on sillonnait le globe?

Emmener toute sa famille sur les routes du monde: vous en avez rêvé, il l’a fait! Journaliste et écrivan, l’intrépide Thierry Soufflard, accompagné de sa famille baroudeuse, est un habitué des voyages. Il résume son expérience dans un livre rassemblant bon-plans et astuces en tout genre pour les aficionados d’aventures: Road trip, permis de rêver (Hachette tourisme).

Halte à Budapest

Bercé par le Danube, se dresse Budapest, la capitale de la Hongrie. De grands passionnés de ruines contemporaines, Romain Meffre et Yves Marchand, leurs appareils photos à la main, y ont poussé les portes des immeubles Art Déco, très souvent décatis. Le résultat? Une exposition saisissante avec plus de 170 images à la Galerie Polka dans le 3ème arrondissement de Paris, nommée Budapest Courtyards. Romain Meffre et Yves Marchand nous racontera les coulisses de ce reportage, publié également dans la revue Polka #42.

Petite pause en Biélorussie avec le Babelophone

Babel a trouvé le moyen de relier le monde entier par la force d’un seul coup de fil. Ce samedi, le Babelophone de Caroline Gillet vous emmène en Biélorussie à la rencontre de Veranika, 29 ans, journaliste. Sa chevelure rousse rappelle celle de la princesse Disney Rebelle. De cette ressemblance, elle en tire bien plus. Depuis Minsk, elle nous parlera de son enfance au lendemain de la chute de l’URSS, de l’inquiétude de ses parents face à sa profession et de la situation plus que tendue dans son pays.

A table!

Jacques Chirac disait des Britanniques: « On ne peut pas faire confiance à des gens dont la nourriture est aussi mauvaise ». Les clichés autour de la cuisine anglaise sont pléthoriques. Enough is enough* (Trop c’est trop!*) ! Oliver Woodhead, propriétaire du restaurant parisien l’Entente, est prêt à couper la tête à toutes ces fausses idées à l’aide de sa British brasserie, gastronomique avant tout!

Fancy a cuppa’?*. Vous êtes au bon endroit! Au côté d’Oliver Woodhead, une sommelière assez particulière. Catherine Nicolas, spécialiste dans le thé auprès de l’entreprise TWF, nous donnera un aperçu du fameux tea time britannique, à une heure exceptionnellement tardive, parfaite pour accompagner le repas de notre chef. Car oui, thé et mets peuvent s’accorder parfaitement.

*(Voudriez-vous une tasse de thé?)

