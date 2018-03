Ce samedi Babel vous emmène dans voyage haut en couleur, à l’image de son invitée : GiédRé. Chanteuse aux textes loufoques, la jeune femme nous fait découvrir son Vilnius qu’elle a quitté quelques années avant la chute de l’Union soviétique.

GiedRé en concert, lors de la tournée autour de l'album "GiedRé est Les Gens" (novembre 2017) © Jules Lahana

Envolée pour la Lituanie

Elle est barge, totalement folle. Chaque chanson , suscite le rire, l’interrogation et parfois la gêne. GiédRé est intrigante, à l’image de son pays, la Lituanie. Et d’ailleurs, c’est elle qui nous fera découvrir le territoire de ses parents. Alors, préparez-vous pour un dépaysement total. Cap sur les Pays Baltes!

Elle est née de l’autre côté du Rideau de Fer en 1985 dans un petit pays d’Europe de l’Est, la Lituanie. Alors qu’elle est encore très jeune, sa mère décide d’émigrer en France et plus précisément en banlieue parisienne.

Très vite, elle prend goût au monde du spectacle. Elle commence à composer des chansons, qu’elle interprète dans un bar de quartier. Son talent décalé est remarqué rapidement par un autre artiste barré, Raphaël Mezrahi. Ce qui fait son originalité, ce sont ses textes crus, politiquement incorrects et parfois teintés d’humour noir. Elle aborde sans complexes des thématiques à la fois taboues et provocantes, sous couvert d’une mélodie enfantine et innocente.

Ce samedi, elle nous présentera son nouvel album, GiedRé Est Les Gens, où elle reprend tous les codes qui l’ont propulsée au-devant de la scène. Mais cette artiste aux multiples facettes n’oublie pas ses racines. D’ailleurs, ce samedi elle sera accompagnée d’une compatriote et amie d’enfance, Akvilé Kabasinskaite, qui travaille dans le cinéma lituanien.

Clap de fin à Mexico!

Son voyage s’achève. Après plusieurs mois, notre Babeltrotteuse Pandora Demules est sur le point de rentrer en France. Mais avant, nous la retrouvons à Playa del Carmen. Après le Sri Lanka, l’Argentine et la Colombie, elle a déposé ses valises en l’Amérique Centrale, au Mexique plus précisément, depuis un mois. La fin de son tour du monde est à suivre sur son blog, departcdg.com.

Le Babelophone en virée au Tchad

Caroline Gillet nous fait découvrir un pays à travers une histoire, des sons et des mots. Ce samedi, le Babelophone nous emmène en Afrique, au Tchad à la rencontre de Bouchra, 25 ans. Depuis quelques années, le pays est touché par Boko Hara. Face à ceux qui espèrent avoir « un bon CV avec Dieu », elle met en avant son Islam: elle est voilée et pratiquante. Son histoire, elle la racontera avec comme fond sonore une de ses chansons préférées, « My heart Will Go On » de Céline Dion.

L’Europe face au droit à l’avortement

On pensait les débats clos depuis belle lurette. Apparemment non. Notre reporter de la semaine Andrea Rawlins-Gaston, est la réalisatrice des Croisés contre-attaquent (disponible en ligne). Plus de quarante ans après la loi Veil, le droit à l’avortement subit une offensive d’une violence incroyable en Europe, menée par une nouvelle génération de militants. Andrea Rawlins-Gaston et Alexandra Jousset révèlent leurs méthodes parfois sordides et leurs financements.

A Table!

Ce samedi soir, on retrouve notre chef libanais, Karim Haidar, président de l'Académie de cuisine du monde arabe et créateur de cuisine libanaise contemporaine. C’est lui qui ravira nos papilles avec des délices issus de la cuisine de notre invitée. Et c’est un défi de taille qui attendra le chef du restaurant Askini. Faire rencontrer la gastronomie arabe et lituanienne, avec une petite difficulté: le tout devra être végan. À ses côtés, Matthieu Wehrung. Celui qui eut une carrière dans la finance d’entreprise, est aujourd’hui sommelier à Soif d’Ailleurs. Il servira deux vins, un blanc et un rouge avec, tous les deux végans.

Programmation Musicale

"Les gens" de GiedRé

"Arbre de vie” de Sopico

"Smile" de Durand Jones / The Indications

"Kid" d'Eddy de Pretto

"Les ballons pas dans la cour” de GiedRé

"Clairvoyant" de Nakhane