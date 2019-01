Embarquez dans Babel pour découvrir avec nous l'Italie au cotés de celle qui y fut députée, Michela Marzano. Grace à la philosophe, voyageons à travers la méditerranée et même au delà puisque nous irons jusqu'au Népal en compagnie de nos reporter et Babel-trotteurs d'un soir.

Michela Marzano © Getty / Roberto Serra - Iguana Press

Philosophie et écriture

Il est toujours intéressant de discuter avec un philosophe, ce soir dans Babel, nous recevons celle qui fut un jour députée en Italie, après avoir écrit de nombreux livres sur la question sexuelle et d'acceptation de soi, ainsi que sur les question de genre, son dernier en date : "L'amour qui me reste" ; Michela Marzano. Elle vient ce soir nous parler de son Italie natale dans laquelle elle a assisté entre autres à la montée d'un fascisme encombrant comme elle le qualifie dans un de ses ouvrages. À travers une photo, une bande son, des odeurs et des senteurs, l’écrivaine nous emmène en balade en Italie. Avec elle une autre Italienne aujourd'hui installée a Paris; Fiamma Luzzati dessinatrice de BD indépendante dans le Monde : L'avventura

Le Népal ça vous gagne

Le reporteur Eric Valli est encore retourné au Népal après avoir appris la nouvelle du tremblement de terre qui y a eu lieu en 2015, il en a fait un remarquable documentaire nommé "Népal par delà les nuages" en partenariat avec le magazine Polka.

Nice to Meet'Her

Les Babel trotteurs de cette semaine sont un duo, Yolene et Nicolas, qui sillonnent le monde à la recherche de femmes entrepreneures. Leur nom? Meet'her. À retrouver sur Facebook et Instagram.

Dans sa chronique Demain l'Afrique, Soro Solo va nous parler de Ouagalab, un incubateur de start up au Burkina Faso crée par l’informaticien Gildas Guiella !

À Table !

Le chef de ce soir s'appelle Karim Haidar, chef au restaurant Askini à Paris c'est un habitué de l’émission. Au menu de ce soir il nous a préparé des aubergines grillées en salade, tomate, basilic et grenade, des tagliata de boeuf, champignons, pousses de pois et pesto, et pour finir une crème de lait servie avec un croquant cannelle et noix et une compote pomme-banane, un délice.

À la carte des vins c'est Bastien Corinti, sommelier au Damigiana qui commence les festivités avec un vin blanc Erbaluce ( Piemonte 2015 Erbaluce ) du Piémont. Il nous fera déguster dans un second temps un vin rouge Come la pantera E I Luppi Nella Sera ( Emilia Romagna 2015 Barbera)

Programmation musicale