Actrice et mannequin, Caterina Murino est l'un de ses visages que l'on oublie pas. Dans "Et mon cœur transparent", l'actrice sarde illumine l'écran par son interprétation d'Irina, fauchée par la vie. Celle qui campa le rôle de la James Bond girl nous emmène sur l'île de son enfance, en Sardaigne, où l'on vit longtemps.

Caterina Murino © AFP / Mauro Fagiani / NurPhoto

Ciao Italia !

C’est en Sardaigne, sous le soleil italien et parmi les bosquets d’oliviers centenaires, que notre voyage babelois nous emmène à la rencontre d’une actrice italienne et ancienne mannequin Caterina Murino. Née en 1977, celle qui campa le fameux rôle de la James Bond girl trente ans plus tard, est l’une des figures Italiennes de nos écrans. Après quelques années de mannequinat et de nombreuses publicités tournées, la Sarde s’attaque au cinéma. C’est L'Enquête corse (2004) qui la dévoile au grand public. Elle enchaîne les rôles, aux côtés entre autre de Lambert Wilson, David Craig, Alice Taglioni ou encore Françoise Fabian.

Loin des studios de cinéma, elle se prend de passion pour la joaillerie et décide de créer sa propre marque de bijoux, Caterina Murino Jewellery, ode à l’île de son enfance, la Sardaigne.

Cette année, l’actrice revient sur le devant de la scène dans une adaptation d’un roman de Véronique Ovaldé, Et mon cœur transparent (Babelio), porté à l’écran par le duo Raphaël et David Vital-Durand. On suit alors les aventures d’un veuf, Lancelot (Julien Boisselier), toujours tourmenté par la mort accidentelle de sa femme Irina (Caterina Murino). Au fur et à mesure de ses recherches et questionnements, il apprend que celle qu’il aimait, n’était pas celle qu’elle prétendait être…

Pour l’émission, Caterina Murino a décidé de nous lire un conte légendaire La Terre de Sardaigne (en italien, Terra di Sardegna) et nous fera écouter « Mille giorni di te e di me » de Claudio Baglioni.

Allô Dunaujvaros!

Depuis le 10 mars, sur les routes européennes, se promène un drôle d’engin : un tandem des plus insolites où il faut pédaler avec ses pieds… et ses mains ! A son bord, deux Français fous de vélos et d’aventures : Pablo et Guillaume. Les deux hommes souhaitent parcourir le monde en portant le message prôné par l’association Accolade, dont le but est de faire changer le regard sur le handicap.

Ce samedi, on retrouve les deux compères à 70 km au Sud de la capitale hongroise, à Dunaujvaros, ville bercée par le Danube. Leurs aventures sont à suivre sur leur site internet et page Facebook.

À table !

Les douceurs de l’Italie nous suivent jusque dans les assiettes de notre cheffe d’un soir, Alba Pezone. Directrice de l’atelier de cuisine italienne Parole In Cucina et auteure de In Cucina, mes plus belles recettes italiennes (Hachette), elle nous fait découvrir les délices de la Botte à travers deux plats. À ses côtés, Marina Giuberti, propriétaire de la cave indépendante parisienne Divvino, fera un saut sur notre plateau. Dans sa valise, une bouteille choisie tout spécialement pour l’émission parmi sa collection de plus de 1000 références.

La Programmation musicale

" La pluie " d’Orelsan (ft. Stromae)

" In Italia " de Jovanotti

" Nterini "de Fatoumata Diawara