Ambassadrice d'une musique aux accents balkaniques modernisée sur un tempo "electro gypsy swing", Rona Hartner est en direct du studio de Babel-sur-Seine pour évoquer son lien avec la Roumanie et son prochain album "#Sell-Fish", produit en duo avec DJ Tagada et dont la sortie est prévue pour Mars 2018.

Rona Hartner © Getty / Foc Kan

Au son des Balkans !

Electro tzigane, Swing, Gospel, Rona Hartner collectionne les rythmes et fait se répondre les influences musicales de toutes époques confondues. Avec Ignace Corso, plus connu sous le nom de DJ Tagada, son complice depuis près de 9 ans, ils renouvellent la musique tzigane traditionnelle et enflamment les pistes de danse. Passionnés tous les deux de la culture des Balkans, ils réalisent ensemble l'album Gypsy Therapy en 2013 et aujourd'hui travaillent sur "#Sell-Fish", dont la sortie est prévue au printemps prochain. Le nom de l'album évoque les réseaux sociaux et joue sur les sens et sonorités des mots. "Selfish" l'égoïsme et "sell fish" la vente de poissons fait référence au "phishing" ou hameçonnage, le détournement de données personnels des utilisateurs sur internet. Artiste aux multiples facettes, Rona Hartner est aussi chanteuse, peintre et actrice. En 1997 elle se tourne vers le cinéma et joue dans le film de Tony Gatlif Gadjo Dilo, rôle pour lequel elle est primée de nombreuses fois. Elle collabore aussi avec David Lynch en 2002 sur l'EP You're more than that, une musique pour le moins cinématographique.

Pour l'émission, elle choisit de nous lire "L'étoile", poème de Mihai Eminescu et nous faire écouter le titre "Fata verde" de Phoenix.

Détour par les Etats-Unis

Mathieu Palain, journaliste pour la revue XXI, est parti enquêté sur les opiacés qui ravagent les Etats-Unis. Sous forme de médicaments prescrits comme anti-douleurs, ces opiacés provoquent des addictions d'une ampleur qui dépasse même celle du crack dans le pays. Donald Trump avait fait de cette crise une de ses priorités lors de sa campagne présidentielle, déclarant que cette vague d'addictions devait être prise en compte comme une "urgence nationale de santé publique", mais tarde cependant à prendre des mesures effectives pour régler le problème. Mathieu Palain sera avec nous, en direct du studio pour en parler. Son article est à lire dans le dernier numéro de la revue, actuellement disponible en librairie.

Babelophone part en Guinée

Cette semaine, Caroline Gillet nous présente Mohamed, reparti en Guinée pour essayer de convaincre les candidats à l'exil, de renoncer à l'eldorado européen. Issu d'une famille très nombreuse avec 24 frères et sœurs, il a grandi à Conakry et, après un passage en France pour ses études, il y est retourné pour se sentir plus utile. A 32 ans, il travaille aujourd’hui pour l’Office international des migrations et tente de convaincre ses compatriotes de travailler, comme lui, au développement du pays. Il leur parle des opportunités de travail dans les transports comme taxi moto, dans la construction pour ceux qui ont acquis des compétences à l’étranger ou dans l’agriculture, on dit de la Guinée Conakry que c’est « le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest ».

Coup de fil à Belize

Jeromine Gilet, archiviste de 27 ans, elle est partie seule faire un voyage en Amérique Latine. Avec en tête l'idée d'aller au Mexique et au Guatemala pour visiter la péninsule du Youcatan, elle a choisi de poursuivre son voyage jusqu'à l'île de Caye Caulker, à Belize, où on la retrouve ce soir. Son périple est à suivre via les publications "vlog", courtes vidéos qu'elle publie sur son blog.

A Table !

Le chef Cyril Dompnier, restaurateur à domicile du "Singe dans la Cuisine" nous accompagnera tout au long de la soirée. A ses côtés, Mathieu Wehrung, sommelier Alsacien de la cave "Soif d'ailleurs" nous fera déguster une sélection de vins d'Europe de l'Est, de Roumanie et de Bosnie Herzégovine.

Programmation Musicale

"La boxeuse amoureuse" d'Arthur H

"Soul and cigarette" de Daniele LUPPI / PARQUET COURTS

"Cobzarul" de Rona HARTNER

"La Grenade" de Clara LUCIANI

"On and on" de Curtis HARDING

"Pata pata" de Miriam MAKEBA