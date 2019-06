Pour la der des der de Babel-Sur-Seine, nous avons l'honneur de recevoir celui qu'on surnomme "le Black Jaques Brel", le rappeur Oxmo Puccino, qui sortira son prochain album "La nuit du réveil" à la rentrée. En attendant, on se paye une dernière virée dans son Mali.

Un final en apothéose de Paris à Bamako

Oxmo Puccino revient enchanter les playlists, cette année, avec son septième album solo La nuit du réveil qui sortira le 6 septembre et dont on peut déjà écouter le premier single, Peuvent pas. S'étant imposé comme l'un des piliers du rap français aux textes soignés et à la présence incomparable, Oxmo Puccino sera en tournée à partir de novembre et passera notamment par La Cigale à Paris le 8, 9, et 10 décembre prochain. Né à Ségou au Mali, il nous contera son enfance et ses voyages récents au pays, notamment pour le tournage du clip Bal de Bamakoen 2017 avec -M-, Fatoumata Diawara, Toumani et Sidiki Diabaté.

À ses côtés, Lula Cotton-Frapier, la jeune comédienne franco-belge sous les traits de Daphné dans la version franco-belge de la série phénomène Skam. La série a été récemment renouvelée pour une cinquième saison qui s'affranchira du support norvégien original. En attendant, les quatre premières saisons sont à retrouver sur FranceTV/Slash. Elle travaille également sur un projet musical qui devrait voir le jour en automne prochain, en co-écriture avec Oxmo Puccino avec qui elle a eu un véritable coup de foudre artistique, et qui lui a permis de s'intéresser au rap. Elle sera aux chœurs de son prochain album à retrouver en septembre !

À travers une photo, une bande son, des odeurs et des senteurs, Oxmo Puccino nous emmène dans un dernier voyage au Mali.

Birmanie, Thaïlande, Cambodge, à vélo avec Cloe Ando !

Pour notre final, nous prenons des nouvelles de notre cycliste préférée, Cloe Ando, étudiante en architecture qui est partie de Nantes, en octobre 2017, à la recherche de ses origines paternelles au Japon ! Son voyage a pris des tournants inattendus puisqu'elle s'est finalement arrêtée sept mois en Inde, passionnée par les tribus locales. Depuis, elle a repris son vélo et a traversé la Birmanie et la Thaïlande, avant de s'arrêter quelques temps au Cambodge, à Siem Reap, d'où elle nous appelle ce soir ! Au programme de ses prochains moins, participer bénévolement à la construction d'une école, pour l'association _Learn to Share. S_es aventures sont à suivre sur sa page facebook et sur son blog En roue libre.

Au bord de l'amer, un photo-reportage à Bab-El-Oued

Notre reporter du jour est photographe, Romain Laurendeau publie dans l'édition printemps 2019 de 6 Mois Au bord de l’amer un photo-reportage à Bab-el-Oued en Algérie. Membre du studio Hans Lucas depuis 2014, il a publié Taswira, son premier livre en novembre dernier chez PhotoPaper, Romain Laurendeau a déjà remporté plusieurs prix pour ses séries, le dernier en date étant Le Grand Prix ImagesSingulières/ETPA/Médiapart 2019 pour son projet Mister Nice Guy sur la drogue et la jeunesse en Palestine. Dans Au bord de l'amer, comme dans beaucoup de ses autres séries, il explore l'intimité de la jeunesse d'Algérie, un pays qui le fascine et sur lequel il prépare un livre qui sortira en octobre.

Pour son ultime Demain l'Afrique, Soro Solo nous emmène en escale à Saint-Louis au Sénégal, pour nous parler de La Liane, une Association de Solidarité Internationale crée par Claude Hallégot en 2006 qui propose un centre d'accueil et d'hébergement ouvert aux jeunes en difficulté. Elle leur propose ensuite des ateliers pour être scolarisé ou se spécialiser dans différents secteurs de métiers, avec l'objectif de permettre à ces jeunes qui ont été en souffrance, d’être économiquement autonome et s’épanouir socialement.

À table !

Fêtons la fin de Babel dignement dans les assiettes : c'est Clarence Kopogo qui nous enchantera ce soir ! Cheffe du restaurant Table Nali, installé au Ground Control, elle rend hommage aux femmes africaines avec sa cuisine inspirée des maquis, lieux clandestins où l’on se retrouve pour se restaurer, boire et danser partout en Afrique. Ce soir, elle nous propose sa cuisine afro-créative contemporaine, avec en entrée un Piccata de poulet au soumbala, suivi, en plat principal, d'un Attiéké, salades d’herbes et agrumes. Nous finirons les dégustations Babelloises avec un Thiakry ou dégué, sirop d’hibiscus et fruits rouges !

Et pour finir en beauté, nous recevons Fanny Heucq la créatrice de Dilettantes, une cave où elle fait découvrir, au grand public, la diversité des vins de champagne à travers la mise en avant du travail d'artiste de certains vignerons. À la fois boutique et bar à dégustation, le lieu propose près de 200 références à découvrir d'urgence au cœur de Saint-Germains-des-Prés. Pour cette finale, elle nous proposera un Champagne J. Lassalle- Préférence provenant de la Montagne de Reims, qui offre de belles longueurs de pommes et poires, suivi d'un Champagne La borderie - Douce folie des côtes des Bars, une dégustation à l'effervescence crémeuse, gourmande et fruitée.

Recette de la Piccata de poulet au soumbala par Clarence Kopogo

La cheffe de la Table Nali nous livre tous les secrets de sa recette de la Piccata de poulet au soumbala :

Recette pour 4 personnes :

- 4 escalopes de poulet

- 2 oignons

- 4 têtes d’ail

- 1 botte de persil frisé

- 1 piment

- Carcasse de volaille

- Huile d’olive

- Huile de sésame

- Sel et poivre

- Baie de Guenièvre

- 100 g de soumbara

- LA PRÉPARATION DES INGRÉDIENTS

Éplucher ail, oignons et ciseler grossièrement le persil.

- RÉALISATION DE LA SAUCE SOUMBARA :

Faire revenir la carcasse de volaille à feu fort pendant 5 à 8 min, faire bien suer afin d’en récupérer les sucs et y ajouter les aromates. Saler et poivrer . Faire suer à nouveau, bien mélanger et rajouter le soumbara. Mouiller à niveau et laisser réduire pendant 1h à feu fort. Débarrasser la carcasse, l’oignon et le persil et laisser à nouveau le jus réduire pendant 30 min. Passer votre jus eu chinois et récupérer les graines de soumbara. Passer le tout au mixeur. Passer a nouveau votre jus et laisser à nouveau réduire votre jus pendant 20 min afin d’obtenir une sauce épaisse.

Vous pouvez ajouter un piment afin de parfumer votre sauce.

Découper les escalopes de poulet en piccata, c'est-à-dire en petites escalopes de 40 à 60 g. Faire mariner avec de l’huile de sésame quelques minutes

- LA CUISSON DES PICCATA :

Dans une poêle chaude, mettre un filet d'huile de sésame et saisir la viande pendant 2 min sur chaque face. Une fois qu'elle est bien colorée, rajouter la moitié de la sauce et arroser les piccata afin de colorer la viande. Sortir du feu.

- LA DEGUSTATION :

Accompagner d’une semoule de manioc, de riz ou de tomates marmande arrosées de vinaigre blanc et de coriandre pour les beaux jours.

