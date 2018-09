Ce samedi, Babel bouscule ses habitudes. En plus d’une virée dans un autre pays, le Royaume-Uni, on vous emmène à l’époque du fougueux Oscar Wilde, avec comme guide d’exception Merlin Holland, son petit-fils. Alors approchez-vous, écoutez-nous, et surtout amusez-vous !

Merlin Holland, journaliste et écrivain anglais, petit-fils d'Oscar Wilde © Maxppp / Andreu Dalmau

Fenêtre ouverte sur le passé

“Tout portrait qu’on peint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l’artiste.”, écrit Oscar Wilde dans l’oeuvre qui le fit rayonner aux quatre coins de l’Europe par son ingéniosité littéraire mais aussi par le scandale qu’il a provoqué, Le Portrait de Dorian Gray.107 ans après la publication de ce roman, l’héritage du flamboyant écrivain irlandais est maintenu par son petit-fils, Merlin Holland, lui-même auteur. Depuis le 7 septembre 2018, le manuscrit original du roman est disponible en librairies (éditions les Saints-Pères), témoignage vivant du processus entrepris par le défunt auteur.

À travers une photo, une bande son, des odeurs et des senteurs, l’auteur nous emmène en balade au Royaume-Uni.

À ses côtés, un ami de longue date, Pascal Aquien, professeur de littérature anglaise à la Sorbonne. Ensemble, ils ont mis sur pieds un mooc au sujet d’Oscar Wilde, disponible en accès gratuit sur internet.

L’avortement en Irlande

En mai dernier, la République d’Irlande abrogeait, suite à un référendum attendu, un amendement qui jusque-là interdisait l’interruption volontaire de grossesse, le rendant même passible d’une peine de 14 ans de prison.

La photojournaliste Kasia Strek s’est rendue sur les lieux pendant quatre mois pour documenter ce moment historique, notamment pour le magazine Polka. Intéressée par les droits des femmes et les inégalités sociales, la photojournaliste polonaisetravaille depuis maintenant deux ans sur l’accès à l’avortement dans plusieurs pays du monde où ce dernier reste illégal.

À la découverte des fonds marins.

À l’autre bout du fil de Babel cette semaine, une babletrotteuse intrépide qui fait des abîmes sont terrains de jeu. Emmanuelle Périe-Bardout, accompagnée de son mari et de ses deux enfants, arpente les fonds marins depuis un an, avec l’expédition Under the Pole III, Twilight Zone. Leur mission tient en quatre mots : science, recherche, documentaire et pédagogie. Cette semaine, elle nous appelle depuis la Polynésie française, où elle fait une halte d’un an avant de rejoindre l’Antarctique.

Dans Demain l’Afrique, Soro Solo nous présente Mory Touré, Guinéen d'origine, Ivoirien de naissance et Malien d’adoption. En 2015, il fonde Radio Afrika, média nomade qui traverse l’Afrique en long, en large et en travers à la rencontre des musiques panafricaines.

À table!

Aux fourneaux, un babélien dans l’âme. Né au Sénégal, Hayssam Hoballah a grandi au Maroc et en France avant de partir vivre aux États-Unis puis en Espagne. Ce samedi, notre chef – qui officie auprès de anotherchef.com – dépose ses valises dans notre studio. Au menu, un chouette voyage entre Liban et Royaume-Uni à base d'aubergines, chocolat et houmous.

Une petite tasse de thé ? Vous êtes pile poil au bon endroit ! Aux côtés de notre chef, une sommelière assez particulière, habituée de l’émission. Catherine Nicolas, spécialiste thé pour l’entreprise TWF, nous donnera un petit aperçu du réputé tea time britannique.

Programmation musicale