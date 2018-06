Ce samedi soir, on vous emmène pour un dernier voyage, un last hurrah, une dernière péripétie… En attendant la rentrée! Au programme, un doux voyage musical. Laissez vous transporter à des milliers de kilomètres, en Argentine avec le tango endiablé de Plaza Francia. À noter, un léger détour par la Suisse…

Cap sur l'Argentine © Getty / Sigfrid López

Bonsoir à tous, c'est l'apéro radiophonique du samedi soir ! Un apéro qui fait la part belle aux accents, cette semaine. Avez-vous remarqué qu'on dit souvent d'un accent qu'il est "à couper au couteau". Mais pourquoi diable ?

C'est une histoire d'épaisseur, peut-être : quand un accent est très marqué, il est tellement épais qu'on pourrait aisément le découper en tranches. Bon, je vous propose qu'on oublie les couteaux et qu'on laisse en paix les accents de mes invités, car ils sont délicieux !

Ces accents, assurément, racontent une belle rencontre. La rencontre entre un Suisse et un Argentin réunis autour du tango. Ils l'ont d'abord prononcé à l'envers, ça donnait : Gotan Project (je suis sûre que certains parmi vous découvrent à l'instant que Gotan est le verlan de Tango). Du tango mâtiné de musique électro qui rencontra un succès impressionnant.

Leur tango penche désormais vers la chanson, notamment avec la voix de la divine Catherine Ringer. Les deux musiciens de Plaza Francia, qui sortent un nouvel album Plaza Francia Orchestra, sont mes invités. Le voyage peut commencer. Aucun accent ne sera coupé en tranches pendant cette émission, je m'y engage.

Coup de fil en Iran

Nous suivons ses péripéties depuis déjà plusieurs mois. Il était donc normal de clore cette saison de Babel avec une habitué, Cloé Ando. Cette étudiante nantaise en architecture a décidé de tout plaquer le 15 octobre 2017 pour partir en quête de ses origines japonaises. Depuis, elle parcourt à vélo l’Eurasie. La voilà en Iran! Son voyage est à suivre sur sa page Facebook .

Escale en Papouasie Nouvelle Guinée

Elle se définit comme inventeuse d’histoires vraies. Chanteuse, écrivaine, voyageuse et photographe, l’infatigable Sandra Reinflet fait une petite pause dans notre studio pour nous parler de son dernier projet: VoiE/X. Réalisé entre Madagascar, la Papouasie Nouvelle Guinée, l’Iran et la Mauritanie, Sandra Reinflet met en avant les portraits de ces artistes résistants soumis à des contraintes économiques, religieuses, politiques et géographiques dont la soif de création est débordante. Son exposition est visible aux Promenades Photographiques jusqu’au 2 septembre.

Le Babelophone s'envole pour la République démocratique du Congo

Last hurrah — de la saison bien évidemment — pour le Babelophone de Caroline Gillet! Cette fois-ci, il largue les amarres et s’en va en République démocratique du Congo, à la rencontre de Mékozi, 35 ans. Le jeune homme est un pygmée venant de la localité de Sembé au Nord-Ouest du pays. Fervent défenseur des droits des peuples autochtones comme le sien, il admet que la situation s’est améliorée en faveur des Pygmées, même si quelques problèmes persistent. Mékozi nous parlera de leurs conditions de vie, du lobbyisme entrepris par les multinationales et de son lieu de vie, la forêt.

A table !

Ce samedi, l’Argentine sera mise l’honneur jusque dans nos assiettes, grâce à notre chef Natalio Simanoto. La diaspora italienne étant fortement présente en Argentine, celui qui a en lui un peu des deux continents, a décidé pour l’occasion de créer un pont entre les deux univers, si éloignés, mais pourtant si proches sur le plan de la cuisine.

Côté boisson, fin de saison rime avec célébrations! Pas de vins ce samedi soir mais du champagne, venu tout droit de la cave Dilettantes. Sa créatrice, Fanny Heucq, sera dans notre studio pour nous faire déguster deux de ses 140 grands crus.

Programmation musicale