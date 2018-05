Un détail du mot frappant et un amour pour la variété, voilà la recette mijotée par Pierre Lapointe. Le Québécois en a fait du chemin depuis ses premiers concours. Aujourd’hui, il parcourt le monde avec son album La Science du cœur. L’alchimiste des sentiments nous fait découvrir un bout de son continent, le Québec.

Le chanteur canadien Pierre Lapointe lors d'un concert à La Rochelle (2014) © Getty / Xavier Leoty

O Canada!

Il se définit lui-même comme « chanteur populaire ». Pierre Lapointe, dandy excentrique québécois, surprend par ses textes travaillés et sa scénographie colorée et onirique. Né en 1981 à Alma, petite ville du Québec, il se passionne très tôt pour l’art, fil rouge de sa vie. Au début des années 2000, il reçoit le premier Prix en tant qu'auteur-compositeur-interprète du Festival international de la chanson de Granby, le confortant ainsi dans ce qu’il souhaite faire: se produire sur les scènes du monde entier.

Il faudra attendre quelques années pour que Pierre Lapointe côtoie le succès. C’est avec son premier album, sobrement intitulé Pierre Lapointe, que le chanteur canadien entre dans la lumière et essuie les acclamations des critiques aussi bien dans son pays natal, qu’en Europe où il se produit depuis plusieurs mois. Les succès s’enchainent, les tournées aussi. Pierre Lapointe est devenu l’une des pointures de la chanson française. En 2014, il s’introduit dans l’univers de la radio, avec une émission quotidienne sur la grille d’été de France Inter : Les Petites morts, chronique musicale dans laquelle, aux côtés d’artistes d’univers différents, il dévoile ses coups de coeur.

En 2017, l’artiste dévoile La Science du cœur (Sony), album dans lequel, à la manière d’un docteur, il ausculte, découpe de manière chirurgicale le sentiment amoureux, avec cette habilité artistique qu’on lui connaît tant. D'ailleurs, l'artiste parcourt le monde avec ce dernier opus (les dates sont disponibles ici).

À ses côtés, ce n’est pas un, mais deux invités qui accompagneront Pierre Lapointe dans ce voyage babelois. D’un côté, Luc Plamandon, producteur et parolier canadien à l’origine des chansons de la comédie musicale de Starmania et Notre-Dame de Paris — toujours en tournée —. De l’autre, Stéphane Foenkinos, directeur de casting et réalisateur de films.



Pour l’émission, Pierre Lapointe a décidé de nous lire les paroles d’une chanson de Claude Dubois J’ai souvenir encore, et nous fera écouter "Montréal -40" de Malajube.

Barcelone, Paris et Nantes: balade colorée et unique aves ses enfants!

Voyager avec ses chérubins, un parcours du combattant ou un jeu d’enfant? Isabelle Morin choisit la deuxième proposition. Avec ses carnets de voyage WanderWorld, ludiques et colorés, elle permet, aux grands comme aux petits, de découvrir une ville et son univers, en s’amusant.

Coup de fil en Espagne

Cette semaine, Babel part à la découverte de l’Espagne, destination prisée par les touristes français, à travers les yeux d’une de ses photographes, récompensées maintes fois, Cristina de Middel. À travers ses photos, elle offre un regard véridique, non stéréotypé et au-delà des clichés de son pays d’origine. Son reportage est à retrouver dans le numéro 790 de Marie Claire, disponible en kiosque. Par ailleurs, cette année elle exposera aux Rencontres d’Arles l’une de ses oeuvres les plus connues, The Afronauts.

Babelophone se paie un tour en Corée du Sud

Le Babelophone est cet instrument magique qui par le biais des sons et d’ambiances vous fait voyager à plus de 4000 km de chez vous. Cette semaine, attachez vos ceintures, Caroline Gillet vous emmène à Séoul en Corée du Sud à la rencontre de Min Ha, 28 ans, commissaire d’expositions. Fille unique, elle a suivi son père, critique d’art, à Londres pendant trois ans. Aujourd’hui, elle vit à Séoul. On évoquera avec Min Ha son parcours littéraire, son grand-père Nord Coréen, sa vie et son amoureux.

A Table !

Pour contrer le grand fois canadien, Babel vous propose de quoi remonter votre température. Celle qui ravira nos papilles se prénomme Lina Caschetto. À travers sa cuisine, elle nous emmènera direction le Canada! Côté boissons, Matthieu Wehrung est celui qui viendra titiller notre palais avec trois vins provenant de sa cave Soif d’Ailleurs.

Programmation musicale

"Sais-tu vraiment qui tu es" de Pierre Lapointe.

_"56K"_ de Loud"

"Loser" de Beck

"Nos joies répétitives" de Pierre Lapointe

"Make me feel" de Janelle Monae

"Chaos embedded"d’Arat Kilo (ft. Mamani Keita et Mike Ladd)