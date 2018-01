La comédienne, chanteuse et danseuse Biyouna nous fait découvrir l'Algérie de son enfance, le pays où elle a fait ses premiers pas en tant qu'artiste, dans les cabarets les plus prestigieux d'Alger. Elle revient avec nous sur cette période charnière de sa vie.

L'Algérie mise en scène par Biyouna

Artiste aux multiples casquettes, c'est par le cinéma que Biyouna s'est forgée une renommée internationale, en interprétant des rôles majeurs dans des films tels que Le Harem de Mme Osmane et Vive l'Algérie de Nadir Moknèche ou encore La source des femmes de Radu Mihaileanu. Elle n'a pourtant pas oublié les cabarets d'Alger où elle a commencé à se produire, avec des numéros de danse et de chant au sein des orchestres féminins orientaux. C'est cet univers qu'elle a mis en scène et auquel elle a voulu rendre hommage dans son spectacle Mon Cabaret. Sur scène, elle est accompagnée de deux musiciens et d'un danseur, Madjid Oudane, dont le destin croise le sien depuis l'adolescence et qu'elle a choisi comme invité dans Babel-sur-Seine. Six dates sont encore prévues pour le spectacle Mon Cabaret, entre le 9 février et le 31 mars, de Pont-de-Claix dans l'Isère jusqu'à Marseille.

Pour l'émission, elle a choisi de nous lire un texte de Kamel Messaoudi, La bougie (Chemaa) et nous faire écouter un grand classique de la chanson française, "Je ne regrette rien" d'Edith Piaf.

Détour par la chaîne de l'Himalaya

Eliott Schonfeld, notre résident Babeltrotteur, parti faire une traversée de 3.500 kilomètres sur la chaîne de montagnes Himalayenne, est revenu de ses périples et sera avec nous ce soir pour raconter son voyage. De Cachemire à Katmandou, en passant par les plus hauts sommets du monde et les grandes forêts de l'Himalaya, il est parti seul et à pied entreprendre ce voyage de 4 mois. Les photos et récits de ses aventures sont à retrouver sur son site internet. Son prochain voyage, il l'a prévu pour l'hiver 2019, dans le grand nord canadien, en chien de traîneau et canoë.

Babelophone part à Tunis !

Cette semaine Caroline Gillet nous présente Anissa Troudi, 23 ans, originaire de Tunis. Elle est étudiante en psychologie à Tunis mais rêve de cinéma, et a déjà réalisé deux courts métrages, dont un depuis son balcon. Elle a grandi dans un appartement de Tunis, très proche de son père qui est décédé prématurément. Sa mère, plus conservatrice, a longtemps été en conflit avec Anissa qui observait de près les printemps arabes et rêvait de plus de liberté.

Coup de fil au Mexique

Ce samedi, Caroline Moireaux, globe trotteuse originaire du Jura, nous appelle depuis le Mexique. Depuis 2011, elle entreprend de faire le tour du monde.... à pied ! Elle suit un itinéraire qui traverse 4 continents en passant par 45 pays , pour un parcours d'environ 70.000 km étalés sur 10 ans. Pour l'instant, elle a déjà 29.599 km derrière elle, parcourus à pied, à vélo ou en canoë. Son voyage est à suivre sur son blog, Pieds Libres.

A Table !

Le chef Karim Haïdar, président de l'Académie de Cuisine du Monde Arabe et créateur de cuisine libanaise contemporaine nous accompagne tout au long de la soirée pour nous faire goûter les saveurs de l'Algérie. Auteur de livres de cuisine traduits en plusieurs langues, il est un des rares spécialistes des cuisines du monde arabe, de l'Egypte au Golf Arabique, en passant par le Liban et la Palestine. A ses côtés, Catherine Nicolas sommelière spécialisée dans le thé nous prépare une dégustation en trois temps : cannelle de Ceylan, jasmin, chaï. Elle met son expertise à contribution au sein de l'entreprise importatrice de produits japonais TWF.

Programmation Musicale

"Tout va bien" d'Ezechiel PAILHES

"Matter of Time" Sharon JONES / THE DAP KINGS/ SAUN & STARR

"Awah Awah" IDIR

"Kid" Eddy de PRETTO

"Diamonds" de RIHANNA

"Dance of Eagle" Sainkho NAMTCHYLAK