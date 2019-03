L'auteur américain, très apprécié des français, et originaire de Manhattan a imprégné ses livres ce pays qui l'a vu naître et grandir. Aujourd'hui il vagabonde entre Paris, Londres et Wiscasset.

Douglas Kennedy, écrivain américain © AFP / Joël Saget

Le plus français des New-Yorkais

Douglas Kennedy est né à New York en 1955 d’un père catholique irlandais très rigide. Il met un point d'honneur à taquiner son pays d'origine dans ses œuvres comme dans sa trilogie La symphonie du hasard, contant l'histoire d'Alice Burns, une éditrice New-Yorkaise qui se retrouve troublé face à un manuscrit qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille, loin du rêve américain. Un pied à terre à Paris comme à Berlin, Douglas Kennedy se sent parfaitement à l'aise en Europe même s'il reste très attaché à sa ville d'origine avec son jazz et son humour noir.

Aux côtés de l'écrivain, Laurent de Wilde, pianiste, compositeur et écrivain. Ils se sont rencontré alors que Douglas était l'invité de son émission TSF Jazz en 2016 et se sont découvert des atomes crochus. Il a vécu une dizaine d’années à New York, du milieu des années 1980 au milieu des années 1990, pour lui c’est un aimant à musiciens de jazz : « On s’y sent capable de tout faire, il y a une énergie incroyable, on a le sentiment que tout peut marcher, et la rapidité avec laquelle tout se propage est impressionnant e ».

À travers une photo, une bande son, des odeurs et des senteurs, c'est au fil de sa plume que Douglas Kennedy nous emmène en voyage aux Etats-Unis.

Pieds Libres

A l'autre bout du fil Babellois ce soir, Caroline Moireaux de Pieds Libres qui arrive à présent au bout de son long voyage en grande partie à pied entamé en 2011 après plus de 29 pays traversés et 40 000 km parcourus. Actuellement elle se trouve en Guadeloupe où elle se balade et médite en profitant de la vie avant de rentrer en France où ses parents l'attendent après 8 ans d'aventure !

Le grain et l'ivraie

Après des études en art dramatique à Buenos Aires, Fernando Solanas réalise des courts métrages et crée Ciné Libéracion, organisme indépendant de production et de diffusion de films luttant contre la désinformation. Il poursuit ensuite sa carrière au cinéma avec entre autre L'heure des brasiers ou Le Sud, primé à Cannes en 1988. Le réalisateur argentin engagé viendra nous parler de son nouveau documentaire qui sort le 10 avril prochain, Le grain et l'ivraie, un voyage à travers sept provinces argentines à la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agro-toxiques.

Dans Demain l'Afrique Soro Solo nous emmène au Burkina Faso pour nous parler d'une nouvelle arme contre le paludisme surprenante : un savon à base de karité et de citronnelle !

À table !

Une nouvelle venue chez Babel, Alexia Falcone, cheffe franco-américaine du Pomze, dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle a grandi aux Etats-Unis avant de venir vivre en France à sa majorité où elle a fait l’école Ferrandi, puis a travaillé chez Fauchon. Elle s'est également établie en République Tchèque pendant 10 ans avant de revenir en France en 2016 après être retourné aux Etats-Unis. Chez Pomze il règne aujourd'hui un véritable esprit de melting pot avec une équipe internationale ! Elle nous proposera donc en entrée une tartine de pain de seigle maison, avocat en chimmichuri accompagné de son rouleau de saumon fumé au bois de pommier. Pour le plat de résistance elle proposera à Douglas Kennedy de grosses langoustines d’écosse en clam chowder au cidre Titanic Bio du Père Mahieu. Et enfin pour terminer sur une merveilleuse note sucrée, une tarte tatin signature du Pomze avec sa crème montée au whisky.

Marina Giuberti revient nous voir ! Toujours sommelière au Divvino qui propose d'ailleurs de nouveaux cours de dégustation de vin. Mais cette fois pour enchanter Douglas Kennedy, qui est un passionné de whisky, elle nous présentera un whisky irlandais, le Connemara de Kilbeggan Distilling Co puis un Bulleit Bourbon, une marque de Kentucky Straight Bourbon Whiskey, composé à 70% de blé.

