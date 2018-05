Anissa est étudiante en psychologie à Tunis, mais rêve de cinéma.

ELLE

Anissa a grandi dans un appartement de Tunis, très proche de son père qui est décédé prématurément. Sa mère, plus conservatrice, a longtemps été en conflit avec Anissa qui observait les printemps arabes et rêvait de plus de liberté. Elle vient de terminer ses deux premiers courts métrages, dont un tourné depuis son balcon.

LE SAMEDI SOIR

Ce samedi là, Anissa était sur une terrasse de Sidi Bou Saïd.