Spéciale réveillon

Et si on imaginait l'année 2017 autrement ? Quelles utopies pour l'année à venir ?

Et si on imaginait 2017 autrement ? De quoi peut-on rêver pour 2018 ? © Getty / pbombaert

Pour une jolie uchronie : et si on avait fumé dans les restaurants, roulé sur les quais…. et si Donald Trump n’avait pas été élu… et si Johnny n’était pas mort…

Et pour la bande son, tout au long de cette soirée, (ré)écouter quelques unes des plus belles pages musicales de l'année sur France Inter : les concerts Double Affiche, les live de Foule sentimentale, les soirées spéciales. Nous allons à nouveau chouchouter vos oreilles....

.... avec les live de Catherine Ringer, M, Camille, Juliette Armanet, Noël Gallagher, Lee Fields, I AM, Queens of the Stone Age, Ibeyi, Oumou Sangare, Gregory Porter et Eddy de Pretto