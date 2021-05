Suite de notre série spéciale sur les religions. Le bouddhisme est-il une religion ou une philosophie ? Il permet en tout cas de mieux comprendre des notions qui concernent tout le monde : la sagesse, la compassion ou encore la conscience. Échanges avec Matthieu Ricard et Véronique Jannot.

Le Bouddhisme expliqué aux enfants : cultiver la sagesse © Getty / Mehmet Selim Aksan

Mieux comprendre les religions, c’est important pour mieux comprendre le monde. Parce que la peur et la haine se nourrissent souvent de l’ignorance. Après le christianisme, le judaïsme et l’islam, essayons de comprendre les fondamentaux du bouddhisme. Est-ce une religion, une philosophie de vie, une invitation à la spiritualité ? Parlons de méditation, de la pratique du zen. Souvent victime de caricatures, le bouddhisme offre à tout le monde, croyant ou non, pratiquant ou non, l’occasion de définir des mots très importants : la sagesse, le doute, la compassion, la conscience. Et ce sont des contes qui vont nous aider à nous approcher de ces notions.

Les Invité.es

Matthieu Ricard est moine bouddhiste et photographe. Il est l'auteur de nombreux livres, dont : Nos amis les animaux, destiné aux enfants (Allary mars 2021), Les folles histoires du sage Nasredin (L'Iconoclaste-Allary 2021) et Plaidoyer pour les animaux (Allary 2014)

Véronique Jannot, comédienne et chanteuse, s'est convertie très jeune au bouddhisme. Elle est présidente de l'association Graines d’avenir, en soutien aux enfants tibétains en exil. Dans une BD Tibet, l'espoir dans l'exil - illustrations : Philippe Glogowski (Éditions du Signe 2011), elle raconte sa rencontre avec Migmar, petite orpheline tibétaine, qui deviendra sa fille. Elle a également écrit et réalisé un documentaire Dakinis, le féminin de la sagesse - DVD disponible sur son site.

L'actrice joue dans la série Demain nous appartient sur TF1.

Parmi ses livres publiés chez Michel Lafon : Au fil de l'autre (2015) et Trouver le chemin (2005-J'ai Lu 2006)

En savoir plus sur le bouddhisme : Union Bouddhiste de France

Le reportage de Juliette Prouteau : rencontre avec des enfants à Paris et Nantes.

Illustrations sonores

LECTURE Véronique Jannot : Conte bouddhiste pour enfants “La graine du petit moine” de l'autrice chinoise : Wang Zaozao - Illustrations : Huang Li (Hongfei Chun-Liang Yeh 2014)

: Conte bouddhiste pour enfants “La graine du petit moine” de l'autrice chinoise : Wang Zaozao - Illustrations : Huang Li (Hongfei Chun-Liang Yeh 2014) LECTURE Georges Claisse sur France Culture 2019 : extrait des Quatre visions de Bouddha dans Shakyamuni, le Bouddha, dans Les Grands Textes du bouddhisme de Pierre Crépon (Albin Michel, 2016)

sur France Culture 2019 : extrait des Quatre visions de Bouddha dans Shakyamuni, le Bouddha, dans Les Grands Textes du bouddhisme de Pierre Crépon (Albin Michel, 2016) FRANCE CULTURE – extrait de l’émission Les chemins de la philosophie

Conseil de livres et CD

Sur les traces de Siddharta de Thich Nhât Hanh, maître érudit et spirituel vietnamien qui a rencontré Matthieu Ricard. Son livre retrace avec poésie la vie et les enseignements de Bouddha (JC Lattès 1996 et Pocket)

Chants de Lama Gyurmé - musique de Jean-Philippe Rykiel

Chun-Liang Yeh, auteur de 2 contes : Les deux paysages de l’empereur et Le cerf aux neuf couleurs (Illustratrice : Wang Yi), et éditeur du conte La graine du petit moine écrit par Wang Zaozao (Hongfei 2014)

Le Bouddhisme pour les nuls (First 2015)

CD _Les plus beaux Contes Zen (_vol 1) de Henri Brunel, racontés par Dominique Blanc (Frémeaux & Associés - La Librairie Sonore en accord avec Henri Brunel et Calmann Levy 2003)

CD _Les plus beaux Contes Zen (_vol 2) de Henri Brunel, racontés par Sylvie Testud (Frémeaux & Associés - La Librairie Sonore en accord avec Henri Brunel et Calmann Levy 2005)

CD Le bouddhisme raconté aux enfants par Jean-Louis Thiar - auteur Marc Geoffroy- Collection des religions racontées aux enfants (7 CD -France Productions 2020)

Programmation musicale :

JUNIORE : Tes cheveux

Tes cheveux Piers FACCINI : Foghorn calling

Générique : création du compositeur TEZ - Editions Radio France